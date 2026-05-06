Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

Prusac se tereti za krivično delo teško ubistvo žene, a ročište je u Kantonalnom sudu u Sarajevu održano danas.

Kako je na ročištu navela tužiteljica Iva Kurilić, tokom uviđaja kod Elme Godinjak utvrđene su brojne povrede i podlivi.

Navela je da je oštećena bila vezana, a da je Prusac počinio krivično delo s umišljajem. Ona je tokom ročišta navela i da je njihova ćerka prisustovala stravičnom zločinu.

Upucao ženu, pa odveo ćerku

- Kada smo došli na uviđaj, nismo ni znali šta se zapravo desilo, tako da smo tu od svedoka saznali da su videli da je osumnjičeni nakon dva pucnja koja je ispalio iz svog službenog pištolja, koje je dužio u okviru posla koji obavlja, a to je posao zaštitara u zaštitarskoj agenciji, da je jedan hitac oštetio zid, a da je drugim hicem iz neposredne blizine upucao Plusac Elmu, i da je nakon toga na silu odvukao svoju petogodišnju devojčicu i uputio se svojim putničkim vozilom u pravcu grada, odnosno u pravcu Derbije - rekla je tužiteljka.

Ona je istakla da su se oni odmah se bazirali na to da prvo pronađu dete, a potom su paralelno sa tim krenuli i sa vršenjem uviđaja.

- Moram da istaknem da je prizor koji smo mi zatekli zaista bio strašan. Oštećena je bila vidno pretučena, dakle, u predelu glave, sa brojnim podlivima oko oka s desne i sa leve strane, po čitavoj glavi, po rukama, po nogama, te je očigledno bilo da je pucanj bio iz neposredne blizine s obzirom na ostatke koje smo našli na njenoj odeći. Pored toga, utvrđeno je bilo da osumnjičeni nakon ovog krivičnog jela uopšte nije pozvao hitnu pomoć, niti se zadržao, niti da je proverio da li je oštećena živa, već je, kao što sam već rekla, svoju kćerku na silu odveo u pravcu Derbije. Dakle, malena devojčica je sve vreme prisustvovala ovome i sve vreme je gledala sva ova dešavanja - opisala je tužiteljka jezivu scenu sa lica mesta.

Ono što je posebno bilo strašno je otkriće kojem su svedočili na mestu ubistva.

- Ono što smo mi utvrdili, ovo moram da kažem, da sam prilikom vršenja uviđaja utvrdila otisak uha na vratima, svež otisak uha, svež otisak papilarnih linija i bioloških tragova na vratima, što me je dodatno uverilo i dokazalo mi da je zapravo osumnjičeni nju čekao i vrebao. Dakle, osumnjičeni je nekako uspeo da uđe u taj haustor, stan je bio sa desne strane preko puta lifta na prizemlju, gde je on nju čekao. A to smo takođe utvrdili jer smo videli da je oštećena bila u patikama, da je bila obučena i spremna za napolje, i da je jakna bila, njena teksas jakna, na podu ispred stana - navela je.

Borili se u stanu

Tužiteljka je dalje objasnila da su u stanu su vidljivi prisutni tragovi, borbe između njih dvoje, o da su bile razbacane i dečije stvari po podu.

- Očigledno je bilo da je osumnjičeni nju čekao, vrebao, slušao kada će izaći iz stana, i da je oštećenu napao prilikom izlaska iz stana. Pritom napominjem da je oštećena sitnija osoba, mlađa osoba, ženska osoba koja, dakle, nije imala nikakvih mogućnosti ni nikakve šanse protiv osumnjičenog koji, dakle, obavlja poslove obezbeđenja. Takođe sam dužna da kažem da je danas moja tvrdnja, i tu tvrdnju planiram dokazati kada podignem optužnicu, da je ovo krivično delo pripremljeno unapred, da je smišljeno. Osumnjičeni je, dakle, kao radnik agencije za obezbeđenje bio dužan da posle svoje smene preda pištolj, i to je tako po zakonu. Međutim, on to nije uradio, a tog dana nije radio. Agencija to nije prijavila već tek onda nakon što su videli u medijima da je osumnjičeni počinilac i da je lišen slobode. Dakle, to već tada dokazuje njegovu nameru da sa pištoljem liši života Elmu Plusac - navela je tužiteljka.

Kako dalje kaže, osumnjičeni kupio krep traku u jednoj prodavnici u Sarajevu koju je odneo i kojom je oštećena bila u potpunosti izlepljena.

- Nakon što je on nju napao, nasrnuo je na nju, pretukao je po svim delovima tela, posebno po glavi, on je nju vezao oko ruku, a oko same glave, preko kose i preko usta, bila je zalepljena krep traka otprilike nekih 20 slojeva. Čvrsto je omotana. Takođe, svedoci su potvrdili da su prilikom ulaska u haustor videli da osumnjičeni nju čvrsto drži s obe ruke, da ona nema mogućnost da se bori, da je ona plakala, da je vikala, da je tu bila devojčica, i da je on zapravo bio svestan onoga što je radio, da je to hteo, i da je pucao iz neposredne blizine u nju.

Ono što se još moglo čuti na današnjem ročištu je da je Elma Plusac prekinula bračnu zajednicu njihovu u januaru 2026. godine, kada je osumnjičenom saopštila da traži razvod i da želi da se odseli.

Podnosila prijave

- Prvu prijavu je Elma podnela 22. 02. 2026. godine zbog nasilja u porodici, i već je tad navela da je on konstantno vređa, naziva pogrdnim imenima, da vrši psihičko nasilje nad njom, da ne želi da prihvati razvod i da joj je već tad zapretio da ko moje dete od mene rastavi, završiće pod zemljom. Ona se potom odselila na Dobrinju. Dete je viđao, postignut je dogovor da dete viđa vikendom, a to je osumnjičeni sam potvrdio pred braniocem. Nakon toga, dete je viđao kod majke, ali osumnjičeni to nije želeo da prihvati i već tada kreće da je prati. Osumnjičeni joj je dolazio na posao, dolazio je ispred stana njene majke, pratio je, čak je zaustavio i njenog novog partnera i njemu se obraćao. Dolazio joj je na posao, to je sve kod nje izazivalo kontinuiran strah. Ona je znala da on ima pištolj, gde radi - navela je tužiteljka Iva Kurilić.

- Imajući u vidu da je osumnjičeni meni izjavio da je on sve ovo uradio u nameri da vidi svoje dete, da viđa, da je želeo da vidi svoju kćerku, a mogao je da je viđa vikendom. Rekao je da mu to nije bila namera, da je hteo da uzme dete - dodala je ona.

Alo.rs/Avaz