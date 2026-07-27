Selo Gornjane kod Bora i dalje je u šoku nakon nezapamćene porodične tragedije u kojoj je, kako se sumnja, Vladimir S. (29) ubio svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom sebi oduzeo život.

Prema saznanjima Kurira, nesrećna žena zadobila je dve smrtonosne ubodne rane u predelu grudi i glave.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru saopštilo je da je telo žene pronađeno u predsoblju porodične kuće u ležećem položaju na leđima, u lokvi krvi ispod glave i ramenog pojasa, dok je telo muškarca pronađeno obešeno u dvorištu porodične kuće.

Tužilac je naložio obdukciju oba tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, dok se okolnosti ove tragedije i dalje utvrđuju.

Jezivi prizor nakon poziva porodice

Krvavi zločin dogodio se nešto pre 18 časova u porodičnoj kući Vladimira S.

Kako se sumnja, Maja je u jednom trenutku uspela da pozove člana porodice i kroz plač i vrisku kaže da je nevenčani suprug tuče.

Njeni najbliži odmah su krenuli ka kući, a ubrzo je obaveštena i policija. Međutim, kada su stigli, zatekli su prizor koji će pamtiti do kraja života.

Dvorište je bilo puno krvi, Maja nije davala znake života, dok je Vladimir pronađen mrtav.

Brat preko kamera video užas

Posebnu jezu ovom slučaju daje informacija da je porodično imanje bilo pokriveno video-nadzorom.

Prema pričama meštana, Vladimirov brat je tokom radnog vremena navodno slučajno otvorio aplikaciju za kamere na svom telefonu i video deo stravičnih scena koje su se odvijale u dvorištu.

Navodno je odmah krenuo ka kući, ali je tamo zatekao posledice tragedije.

Kažu da je brat sasvim slučajno video šta se dešava preko kamera. Odmah je došao, ali ga je sačekao užasan prizor. Krv je bila svuda po dvorištu - pričaju meštani.

Muk u Gornjanima

Dan nakon tragedije, oko kuće u kojoj se dogodio zločin vladao je muk. Komšije prolaze pored imanja u neverici i pokušavaju da shvate šta se dogodilo.

Danas je ovde pusto. Svi gledaju u tu kuću i ne mogu da veruju. Ovo je strašno. Zavijene su dve porodice u crno - kaže jedan meštanin.

Komšije navode da je Maja povremeno boravila kod Vladimira i da niko nije očekivao ovakav kraj.

Dolazila je, bili su zajedno, niko nije mogao da zamisli da će se sve ovako završiti - dodaju oni.

Porodicu već pogodile tragedije

Meštani podsećaju da je porodica Vladimira S. i ranije pretrpela velike gubitke.

Njegova majka preminula je pre dve godine posle teške bolesti, a prema rečima komšija, nedavno je ostao i bez bake.

Kao da se neka nesreća nadvila nad tom kućom. Tragedija za tragedijom, a sada i ovo. Nije zavio u crno samo svoju porodicu, već i porodicu nesrećne Maje - kaže jedan od meštana.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti koje su prethodile zločinu, kao i šta se tačno događalo u poslednjim trenucima pre tragedije.

Alo/ Kurir