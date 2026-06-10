U svetu fudbala postoje priče koje nadilaze sport i prelaze u gotovo mitove – a jedna od najneobičnijih je pojava “životinjskih proroka” koji su navodno predviđali rezultate velikih turnira.

Najpoznatiji među njima su Paul hobotnica i Neli slonica, koji su postali globalne senzacije tokom Svetskih i Evropskih prvenstava.

Paul hobotnica predvideo pobednika 2010. godine

Paul the Octopus postao je svetski poznat tokom EURO 2008 i posebno Svetskog prvenstva 2010. godine.

Živeo je u akvarijumu u nemačkom Oberhausenu, gde su njegov “sistem predviđanja” činile dve providne kutije sa hranom, svaka označena zastavom jedne od reprezentacija. Kutija koju bi prvu izabrao smatrala se njegovim “izborom pobednika”.

Tokom turnira 2010. godine, Paul je stekao ogroman medijski status jer je tačno predvideo veliki broj utakmica, uključujući i sve mečeve Nemačke, kao i pobednika finala – Španiju.

Njegov ukupni učinak bio je oko 12 tačnih predviđanja od 14 utakmica, što ga je pretvorilo u globalni fenomen. Umro je u oktobru 2010. godine prirodnom smrću, samo nekoliko meseci nakon svoje svetske slave.

Iako je sve delovalo gotovo “misteriozno”, kasnije se pokazalo da je njegov uspeh najverovatnije rezultat statistike i slučajnosti – ali legenda je ostala.

Neli slonica predvidela pobednika u 30 utakmica

Pre Paula, pažnju javnosti privukla je Neli slonica, stanovnica Serengeti parka u Nemačkoj.

Njen način “predviđanja” bio je drugačiji i još spektakularniji: pred nju su postavljani golovi ili lopte označene zastavama timova, a ona bi šutirala loptu ili birala stranu. Taj izbor se zatim tumačio kao prognoza ishoda utakmice.

Neli je učestvovala u predviđanjima tokom:Svetskog prvenstva 2006., Svetskog prvenstva 2010. i Evropskog prvenstva 2012.

Prema dostupnim podacima, imala je impresivan učinak od oko 30 tačnih predviđanja od 33 utakmice, što ju je učinilo jednim od “najuspešnijih” životinjskih prognozera.

Za razliku od Paula, Neli je i dalje živa i uživa u životu u Serengeti parku, gde se i dalje često pominje kao deo ove neobične sportske tradicije, piše history.