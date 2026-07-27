Marija Kamila Potosi, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, nestala je nakon što je 16. jula otišla na rutinski pregled kod ginekologa.

Dvadesetjednogodišnjakinja je pronađena četiri dana kasnije, umotana u čaršave i prekrivena gomilom ćebadi, oko šest i po kilometara udaljena od svoje kuće u Kaliju, u Kolumbiji.

Kada je policija uklonila prekrivače, utvrdili su da je više puta izbodena nožem, a da je njeno nerođeno dete izvađeno iz stomaka i da mu se izgubio svaki trag. Žrtvi su ruke i noge bile vezane, a na telu su bili vidljivi znaci mučenja.

Snimci sigurnosnih kamera iz popodnevnih sati, kada je Marija nestala, zabeležili su njeno poslednje poznato kretanje. Na njima se vidi kako se penje na zadnji deo motocikla kojim upravlja žena koju je upoznala dva meseca ranije preko lokalnog programa podrške za trudnice.

Ta žena je, prema navodima, istražiteljima davala različite iskaze i i dalje je u centru istrage. Policija i dalje traga za nestalom bebom.

Marijina majka, Alba Gomez, apelovala je na osobe koje su odnele njenu unuku da je vrate. Kako je prenela kolumbijska televizija RCN Noticias, bebi je dala ime Alahia.

„Jedino što tražim ovim apelom i uz nadu koju nosim u srcu da je moja beba živa jeste da bude pronađena“, rekla je ona. „Molim ljude koji je imaju da poslušaju svoje srce i vrate mi je.“

Na dan otmice, ranije tokom dana, Marija je pomagala u nezi bolesnog rođaka u kući svoje snaje u naselju Melendez, pre nego što je krenula na pregled.

Zatim je majci poslala kratku poruku u vezi sa pregledom u poslednjem trenutku. Njen suprug je prijavio nestanak kada se nije vratila kući.

Pre nestanka, Marija je na internetu objavila fotografije sa proslave otkrivanja pola bebe. Okružena poklonima i balonima, vidi se nasmejana pored svog supruga. Trebalo je da se porodi za samo nekoliko nedelja. Taj srećni trenutak stavila je kao profilnu fotografiju na WhatsApp-u.

Rođaci su je opisali kao ljubaznu, nevinu i previše poverljivu mladu ženu čiji je najveći san bio jednostavno da postane majka i izgradi porodični dom. Slučaj se istražuje kao mogući femicid, ali za sada niko nije uhapšen.

Poverenik za ljudska prava u Kaliju, Gerardo Mendoza, zatražio je „brzu i sveobuhvatnu istragu sa rodnim pristupom“. Dodao je da „ekstremna težina“ ovog zločina „ne sme ostati nekažnjena“.

U međuvremenu, novoizabrana senatorka Dženifer Pedraza oglasila se povodom slučaja.

„Kidnapovali su, mučili i ubili 21-godišnju trudnicu. U ovoj zemlji se ništa ne dešava. Zahtevamo pravdu“, rekla je novoizabrana senatorka Dženifer Pedraza.

Bivša predsednička kandidatkinja Sondra Mekolins pozvala je Tužilaštvo i policiju da što pre rasvetle slučaj.

„Kakav osećaj nemoći ovo izaziva. Verujemo da će tužilaštvo i policija pružiti stroge i temeljne odgovore“, rekla je bivša predsednička kandidatkinja Sondra Makolins.