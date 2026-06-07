N. Ć. (54) je ubijen, a njegova supruga A. Ć. (47) ranjena je u pucnjavi koja se jutros dogodila u Banovićima. Policija je uhapsila njihovog komšiju H. T. (64) koji je osumnjičen za napad.

Uviđaj na mestu tragedije obavljaju dežurni tužilac i istražioci SKP MUP-a TK.

- H. T. (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N. Ć. (54) i ranio njegovu suprugu A. Ć. (47) - navode iz Tužilaštva.

Takođe navode da ga sumnjiče da je više hitaca ispalio i prema bratu ubijenog muškarca, ali ga nije pogodio.

- Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga relevantna veštačenja, te se preduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična dela - navode iz Tužilaštva.

Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predat u nadležnost Tužilaštva i prema njemu će biti preduzete dalje mere i radnje.

Ranjena A. Ć. smeštena je u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkolenice i abdomena.

- Trenutno je svesna i komunikativna - rekla je Aščerić Mujedinović za "Avaz".

Kako je potvrđeno jutros iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas oko 10.40 sati PS Živinice prijavljeno je da je u naselju Čifluk u Banovićima došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica.

- Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, a na mestu događaja zatečeni su telo muške osobe bez znakova života i jedna povređena ženska osoba, koja je prevezena u JZU UKC Tuzla - navodi se u saopštenju.

Ističu da je na mesto događaja upućen Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, koji je zajedno sa policijskim službenicima PS Banovići pronašao i stavio pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja.

Iz policije navode da je tom prilikom pronađeno i vatreno oružje. Reč je o automatskoj pušci za koju se sumnja da je najverovatnije bila sredstvo izvršenja.

Alo/Nezavisne/Avaz

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