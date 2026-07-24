Podgorička policija uhapsila je muškarca (63) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju unuku.

Iz Uprave policije saopšteno je da je deda osumnjičen da je na štetu unuke izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim delom obljuba sa detetom mlađim od četrnaest godina

„Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su muško lice staro 63 godine iz Podgorice, zbog sumnje da je, na štetu svoje unuke stare 13 godina, izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim delom obljuba sa detetom mlađim od četrnaest godina“, navodi se u policijskom saopštenju.

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