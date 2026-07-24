Šef Donjecke oblasne vojne administracije Vadim Filaškin naveo je na Telegramu da su ruske snage na grad bacile dve navođene avionske bombe, preneo je Ukrinform.
Informacije o razmerama štete i mogućem broju žrtava i dalje se utvrđuju.
Pet osoba je poginulo, a devet je povređeno u ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk u Donjeckoj oblasti, saopštile su danas ukrajinske vlasti.
Šef Donjecke oblasne vojne administracije Vadim Filaškin naveo je na Telegramu da su ruske snage na grad bacile dve navođene avionske bombe, preneo je Ukrinform.
Informacije o razmerama štete i mogućem broju žrtava i dalje se utvrđuju.
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