R. P. (23) iz Čente završio je u pritvoru do 30 dana nakon što je osumnjičen da je nosio nedozvoljeno oružje i ugrozio sigurnost tri osobe. Prema sumnjama tužilaštva, on je usred noći izvadio startni pištolj i ispalio dva metka na ulici, nakon čega je pobegao.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu odredio je pritvor do 30 dana R. P. (23) iz Čente, osumnjičenom za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i municije, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Pritvor mu je određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, zbog opasnosti da bi se, ukoliko bi ostao na slobodi, mogao kriti, ali i zbog mogućnosti da bi mogao da utiče na svedoke i oštećene koje je potrebno saslušati tokom istrage.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, R. P. se sumnjiči da je 17. jula ove godine, desetak minuta posle ponoći, u Čenti, neovlašćeno nosio konvertibilno oružje i ugrozio sigurnost tri osobe.

Kako se sumnja, tokom susreta sa njima na ulici, mladić je izvadio startni pištolj nepoznate marke, za čije držanje i nošenje nije imao odobrenje nadležnog organa.

Nakon toga je, prema navodima istrage, ispalio jedan metak u zemlju, a zatim još jedan u vazduh.

Kada su mu osobe koje su se našle na licu mesta zapretile da će pozvati policiju, R. P. je potrčao i pobegao.

Istraga je u toku, a nadležno tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Alo/ Dnevnik