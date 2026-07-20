Policijski službenici u redovnoj pešačkoj patroli požurili su ka mestu odakle se čula pucnjava oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu i naišli na osumnjičenog, kome su uputili više upozorenja, a zatim pucali u njega, izjavio je portparol Policijske uprave Tusona Frenk Magos, prenosi Rojters.

Policajci su pružili prvu pomoć osumnjičenom napadaču, nakon čega je prevezen u lokalnu bolnicu sa povredama opasnim po život, rekao je Magos brifingu za novinare.

"Još devet osoba je ranjeno, po svemu sudeći pre dolaska policije i oni su u kritičnom stanju prebačeni u bolnice sa prostrelnim ranama ekstremiteta", naveo je Magosi dodao da su sve žrtve odrasle osobe, a među policajcima nije bilo povređenih, dodao je on.