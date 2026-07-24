

S. K. (34) iz Kikinde, medicinska sestra Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u Albertovoj ulici. Prema informacijama iz Policijske uprave u Kikindi, nesreća se dogodila oko tri časa ujutru.

- U delu Albertove ulice smrtno je stradala tridesetčetvorogodišnja žena koja je upravljala putničkim vozilom marke "Citroen C3" - potvrđeno je Kuriru u policiji.



Kako saznajemo, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa kolovoza, završio u kanalu i nakon prevrtanja ostao na točkovima. Žena koja je bila za volanom zadobila je povrede od kojih je preminula na mestu nesreće. Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Vest o pogibiji potresla je zaposlene u Domu zdravlja, kao i brojne sugrađane koji su poznavali S. K. Šta je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa puta, utvrdiće istraga koja je u toku.

Alo/Kurir.rs

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