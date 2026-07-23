Kada će pomoć biti isplaćena, kao i važne informacije o uslovima i načinu prijave za dodatnu novčanu jednokratnu pomoć od 12.000 dinara (približno 100 evra) pročitajte u nastavku

Isplata do 15. avgusta

Roditelji svih učenika osnovnih škola u Nišu ove godine dobiće jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara po detetu.

Danas, 23. avgusta, zvanično je potvrđeno iz gradske uprave da će novac roditeljima biti isplaćen najkasnije do 15. avgusta, prenose lokalni mediji.

Naime, kako je istaknuto iz Uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, škole su dostavile potrebne podatke na vreme i dostavile zahteve. Uprava je svoj deo posla završila. Sredstva će biti prosleđena školama, a škole će do 15. avgusta imati vremena da novac prebace na račune roditelja, navodi se u saopštnju.

Pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara imaju roditelji učenika osnovnih škola u Nišu. Prijavu roditelji ne podnose samostalno, već su škole prikupile potrebne podatke i prosledile ih nadležnoj upravi.

Kako se podnosi zahtev za 12.000 dinara pomoći

Pored osnovne pomoći, porodice dece koja ove godine polaze u prvi razred u Nišu mogu ostvariti i dodatnih 12.000 dinara, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Pravo na ovu pomoć imaju porodice iz Niša u kojima je jedan roditelj nezaposlen ili prima minimalnu zaradu.

Zahtev se podnosi na šalterima broj 8 i 9 u Ulici Nikole Pašića, gde roditelji mogu preuzeti obrazac i dobiti informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti.

Povećan iznos stipendija

Grad Niš je prošle godine povećao gradsku stipendiju sa 7.500 na 10.000 dinara, a ove godine sa 10.000 na 12.000 dinara.

Gradske stipendije isplaćuju se svih 12 meseci, za razliku od republičkih, koje se isplaćuju 10 meseci, ističu iz Uprave.

Grad je ove godine odobrio stipendije za 80 učenika i studenata, kao i za 71 sportistu.

Nagrade za najbolje učenike

Početkom školske godine biće dodeljene i nagrade učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima i osvojili jedno od prva tri mesta. Očekuje ih jedno prijatno iznenađenje kada je reč o iznosima, s obzirom da će ove godine biti povećanji, ističu iz Uprave.