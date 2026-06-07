Ratna mornarica Velike Britanije troši čak trećinu svog vremena na suprotstavljanje, kako navode britanske vlasti, "ruskoj pretnji", saopštio je načelnik štaba Kraljevske mornarice admiral Gvin Dženkins.

Prema njegovim rečima, aktivnosti ruske mornarice predstavljaju "direktan izazov" za bezbednost Velike Britanije, a britanska ratna mornarica je tokom 2025. godine na desetine puta reagovala na kretanje ruskih vojnih brodova.

Mediji navode da je Dženkins izneo ove ocene u trenutku kada je deo javnosti zabrinut zbog navodno nedovoljne reakcije vlasti na brodove koji plove u blizini britanske obale, uključujući i naftne tankere koji su pod sankcijama.

Istovremeno, u Velikoj Britaniji se očekuje objavljivanje novog plana finansiranja odbrane, koji bi, prema najavama, trebalo da uključi sredstva za razvoj hibridne ratne mornarice. Premijer Kir Starmer nedavno je izjavio da će plan biti predstavljen pre samita NATO, zakazanog za 7. jul.

Odbor za javne račune Donjeg doma britanskog parlamenta upozorio je da kašnjenje u usvajanju plana slabi sposobnost zemlje da odvrati potencijalne protivnike i modernizuje oružane snage.

Ipak, mediji navode da je Britanija već izdvojila oko 115 miliona funti za razvoj sistema hibridnih plovila opremljenih senzorima za otkrivanje, identifikaciju i suprotstavljanje pretnjama.

- Naša hibridna mornarica će spojiti mogućnosti klasične flote sa bespilotnim i autonomnim sistemima. Naš cilj je jasan - Rusija ostaje najozbiljnija pretnja našoj zemlji. Zaštitićemo naše vode, infrastrukturu i građane - poručio je Dženkins.

Velika Britanija je krajem aprila predstavila plan formiranja pomorskog saveza u okviru Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF), koje okupljaju deset severnoevropskih država, sa ciljem suprotstavljanja, kako je navedeno, pomorskim pretnjama iz Rusije.

S druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin više puta je isticao da Rusija ne predstavlja pretnju Evropi i da nema razloga za vojni sukob sa evropskim državama.