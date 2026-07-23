Meštane sela Cvetanovac kod Ljiga uznemirio je incident koji se dogodio usred dana, kada je nepoznata osoba iz vatrenog oružja većeg kalibra usmrtila psa u dvorištu porodične kuće. Vlasnici i komšije strahuju da su ljudi i deca mogli da budu ugroženi.

Uznemirujući događaj odigrao se tokom jučerašnjeg prepodneva u dvorištu domaćinstva G. S. u selu Cvetanovac, udaljenom manje od dva kilometra od centra Ljiga.

Prema rečima domaćina, nepoznato lice prišlo je njihovom dvorištu i iz vatrenog oružja pucalo na psa, koji je od zadobijenih povreda uginuo.

Meštani su posebno uznemireni činjenicom da se sve dogodilo u naseljenom delu sela, i to u trenutku kada se u dvorištu nalaze članovi porodice i deca.

Zastrašujuće je da je neko usred dana pucao iz vatrenog oružja u nečijem dvorištu, na mestu gde borave deca. Da je pas napao ljude ili životinje, ili da se nešto dogodilo u nečijem dvorištu, to bi već bila druga situacija. Ali ovako, pucati u naseljenom mestu dovodi u pitanje bezbednost svih nas - kažu meštani za RINU.

Kako navode stanovnici Cvetanovca, dodatnu zabrinutost izaziva i činjenica da su prethodnih dana nestala još dva vlasnička psa iz komšiluka.

Meštani sada strahuju da su i oni možda stradali na sličan način i apeluju da se što pre utvrdi ko stoji iza ovog događaja.

Policija je obaveštena o slučaju, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti incidenta, kao i identitet osobe koja je pucala.