U noćnom klubu u Beogradu, u Poenkareovoj ulici, nedaleko od Pančevačkog mosta, rano jutros došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen N. M. (37).

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjava se dogodila nešto pre pet časova ujutru. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, gde je zatekla povređenog muškarca u lokvi krvi. On je hitno prevezen u Urgentni centar.

Kako se nezvanično saznaje, N. M. je nakon ranjavanja rekao da je čuo pucanj i u istom trenutku osetio da je pogođen, ali da nije video ko je pucao niti sam trenutak ispaljivanja hica.

Prema prvim informacijama, zadobio je tešku povredu noge, a metak mu je naneo povredu usled koje je došlo do pucanja zgloba.

U trenutku incidenta u lokalu je bilo malo ljudi. Gosti koji su se zatekli u klubu navodno su policiji rekli da su čuli pucanj, ali da niko nije video napadača niti okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja.

Kako se saznaje, policija je tokom intervencije utvrdila da je i povređeni muškarac bio naoružan. Kod njega je, za pojasom, pronađen pištolj koji je oduzet i biće predmet daljih provera.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdilo ko je ispalio hitac, šta je prethodilo pucnjavi i da li je incident bio posledica sukoba ili drugog događaja.

Alo/ Kurir