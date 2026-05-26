Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića Baje čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.

Zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A. N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.

Podsetimo, sumnja se da je Aleksandar Nešović ubijen u restoranu "27" na Senjaku, a da je reč o njegovom telu pretpostavljalo se od početka jer je supruga navela kako je bio obučen u trenutku nestanka, pa je preliminarna identifikacija obavljena prema donjem vešu poznatog brenda koji je imao na sebi.

Snimke pronađenog bureta pogledajte OVDE.

BONUS VIDEO