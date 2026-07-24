Stravična nesreća dogodila se u mestu Babići kod Kozarca, gde je nakon prevrtanja traktora poginuo R. D. iz Prijedora.

Teška nesreća dogodila se sinoć u mjestu Babići kod Kozarca, gdje je nakon prevrtanja traktora život izgubio muškarac iz Prijedora.Prema informacijama Policijske uprave Prijedor, nesreća je prijavljena oko 21.45 sati. Traktorom je upravljao R. D. iz Prijedora, koji je tom prilikom zadobio teške povrede.

Povređeni muškarac prevezen je u prijedorsku bolnicu „Dr Mladen Stojanović“, gde je, uprkos naporima zdravstvenih radnika, preminuo od zadobijenih povreda.Policija je obavila potrebne radnje, a nadležni organi nastavljaju utvrđivati sve okolnosti koje su dovele do prevrtanja traktora. Više pojedinosti o uzroku ove tragične nesreće bit će poznato nakon završetka istrage.

Alo/Sandzakdanas.rs

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