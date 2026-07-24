Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara.

Službenici Odjeljenja bezbednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela stavili pod kontrolu dva lica – D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A.

Kod jednog od ovih lica je pronađeno vatreno oružje koje ce biti predmet daljih veštačenja.

Sa događajem je upoznat Viši državni tužilac u Podgorici koji će izvršiti uviđaj i po čijem se nalogu preduzimaju dalje mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.

Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između navedenih lica kojom prilikom su osumnjičena lica takođe zadobila povrede.

Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja.

Alo/Blic.rs

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