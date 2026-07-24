

Više javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje D. Ž (40) iz Negotina zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je do saobraćajne nesreće došlo kada je D.Ž. 25. maja 2026. na putu od Negotina ka Radujevcu upravljao putničkim vozilom pod dejstvom alkohola od 2,56 promila u krvi, zbog čega nije uspeo da bezbedno prođe krivinu u blizini Radujevca.

- On je vozilom “sleteo “ sa puta pri čemu se vozilo prevrnulo, a J. I koja je bila u tom vozilu zadobila povrede od kojih je preminula 21.07.2026.god., u bolnici - kaže izvor "Blica".

Alo/Blic.rs

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