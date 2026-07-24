U beogradskom naselju Karaburma sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno desetogodišnje dete.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 19 časova u Šejkinoj ulici na Karaburmi.

Prema našim saznanjima, dečak (10) prelazio je ulicu van obeleženog pešačkog prelaza kada ga je udario automobil "opel korsa" beogradskih tablica, kojim je upravljao S. M. (46).

Od siline udara dete je zadobilo prelom leve noge, navodi Telegraf.rs

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenog dečaka u svesnom stanju, sa teškim povredama, prevezla u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti ove nesreće.

Alo/Telegraf.rs

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