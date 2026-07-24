U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao NCB Interpol Podgorica, navodi se u izveštaju o radu crnogorskog MUP-a sa organizacionom jedinicom nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu.

U izveštaju koji je juče objavila Vlada Crane Gore piše da je prošle godine raspisano 90 međunarodnih poternica, u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je 57 međunarodnih poternica obustavljeno. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija (30), apsolutna zastarelost (14) i lišenje slobode i privođenje u UIKS (7).

Na zahtev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola raspisano je i 14 međunarodnih poternica za crnogorskim državljanima.

Tokom prošle godine izvršena je ekstradicija 37 lica u Crnu Goru, dok 43 lica čekaju izručenje u Crnu Goru. Istovremeno, iz Crne Gore su izručena 53 lica, dok se u pritvoru u Crnoj Gori na kraju izveštajnog perioda nalazilo 79 lica koja čekaju izručenje.

Po međunarodnim poternicama NCB Interpol Podgorica u inostranstvu je lišeno slobode 31 lice, dok su po poternicama koje su raspisali strani nacionalni centralni biroi Interpola u Crnoj Gori uhapšena 93 osobe, navedeno je, između ostalog, u izveštaju.

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