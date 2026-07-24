

Federalna uprava policije objavila je fotografije muškarca čiji identitet pokušava se utvrditi u okviru istrage zbog sumnje da je izvršio prevaru prilikom podizanja kredita u jednoj banci na području Sarajeva.Prema informacijama FUP-a, nepoznata osoba je krajem 2025. godine podnela zahtev za odobravanje kreditnih sredstava, koristeći ličnu kartu Bosne i Hercegovine čija je verodostojnost dovedena u pitanje.

Sumnja se da su prilikom podnošenja zahteva korišćen tuđi identitet, nepripadajući broj lične karte ili drugi netačni podaci. Na taj način je, kako navode iz policije, davalac kredita doveden u zabludu, dok je nepoznata osoba pribavila protivpravnu imovinsku korist.Iz Federalne uprave policije pozvali su građane da pažljivo pogledaju objavljene fotografije i pomognu u identifikaciji muškarca.

Građani koji prepoznaju osobu ili raspolažu informacijama koje bi mogle biti korisne za istragu mogu kontaktirati Operativni centar FUP-a putem brojeva telefona 0038733/261-300 i 0038733/280-020, kao i putem e-mail adrese kabinet@fup.gov.ba. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja.

Alo/Sandzakdanas.rs

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