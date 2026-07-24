Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koji kontrolišu saobraćaj presretačem, noćas oko jedan sat su na teritoriji Surčina zaustavili vozilo audi austrijskih registarskih oznaka koje se kretalo brzinom od 215 kilometara na čas na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao M. R. (20), državljanin Republike Srbije, koji je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, saopšteno je iz MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je uprkos intenzivnim kontrolama saobraćaja i velikom broju realizovanih preventivnih aktivnosti, od početka jula u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 35 učesnika u saobraćaju, od kojih je čak 11 bilo mlađe od 30 godina.

- Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a naročito ograničenja brzine, imajući u vidu da je neprilagođena i nepropisna brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima - navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim merama kontrole saobraćaja i doslednom primenom zakonskih ovlašćenja prema svim učiniocima najtežih saobraćajnih prekršaja, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života.

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