Ukrajinske snage izvele su danas napad na naftno skladište i naftni terminal Semikolodezjanska na Krimu, saopštila je ukrajinska vojska.

Kako se navodi u objavi na Fejsbuku, naftno skladište Semikolodezjanska u selu Jedi-Kuju nalazi se otprilike 200 kilometara od linije borbenog kontakta, a ruska vojska ga koristi kao pretovarnu tačku za skladištenje i transport lož ulja, dizel goriva i bitumena.

U saopštenju se navodi da skladište ima devet rezervoara kapaciteta od 700 do 3.000 kubnih metara, a tu se tankeri utovaruju i transportuju kroz Krim i druge teritorije Ukrajine za potrebe ruskih trupa, prenela je agencija Ukrinform.

Istovremeno, dodaje se, ukrajinski dronovi pogodili su morski naftni terminal u Feodosiji, 250 kilometara od linije fronta, a u okviru tog objekta se nalazi sedam rezervoara za gorivo kapaciteta 10.000 i 20.000 kubnih metara.

Kako navodi Ukrinform, ovaj kompleks ruske snage koriste za snabdevanje Krima gorivom u slučaju vanrednih situacija na poluostrvu.

Tokom protekle noći, bespilotni sistemi Oružanih snaga Ukrajine pogodili su 26 objekata ruskih snaga na teritoriji Ukrajine i u Brijanskoj oblasti Ruske Federacije, prenela je agencija.