Dramatično! Muškarac N. M. (37) iz Beograda povređen je u jednom noćnom klubu kada ga je nepoznata osoba pogodila metkom u nogu! Niko nije video ko je pucao, a metak mu je gotovo razneo zglob na nozi!

Kako saznajemo, incident se dogodio juče oko pet sati ujutru u noćnom klubu u Poenkareovoj ulici, nedaleko od Pančevačkog mosta u Beogradu. Policija je primila u jutarnjim satima poziv da je muškarac ’89. godište zadobio prostrelnu ranu potkolenice, a pripadnici MUP na licu mesta su pronašli čauru od metka.

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, gde mu je pružena medicinska pomoć. Osobe koje su se u trenutku pucnjave zadesile na licu mesta izjavile su da nisu videle ko je otvorio vatru i zasad nije poznato ko je pucao u N. M.

- Ranjen je muškarac N. M. iz Beograda, pogođen je u nogu. Metak mu je bukvalno razneo zglob, zbog čega je hitno prevezen u Urgentni centar, gde mu je pružena lekarska pomoć. Metak mu je bukvalno prošao kroz zglob koji je pukao. Ranjeni muškarac je u izjavi rekao da je čuo pucanj i u istom trenutku osetio da je pogođen, ali da nije video ko je pucao u njega - navodi izvor blizak istrazi.

Međutim, niko od svedoka nije video ko je pucao, kao ni žrtva.

- Identičnu stvar su ispričali i ostali svedoci iz noćnog kluba, da niko nije video pucača, već da je samo mladić pogođen. Ispituje se da li je reč o napadu ili je možda čak reč o zalutalom metku. Interesantno je to da je ranjeni navodno za pojasom i sam imao pištolj koji je policija oduzela radi istrage. Po dolasku Hitne pomoći ranjeni je bio u lokvi krvi i svi su bili zbunjeni - kaže izvor blizak istrazi za Alo!.

Utvrđuju se okolnosti napada, a zasad nije poznato da li je žrtva već bila na meti napada i da li je odranije poznata policiji. Utvrđuju se okolnosti incidenta.

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