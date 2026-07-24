Zrenjaninac L. B. (61) pravosnažno je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine i 10 meseci, zbog krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičeni L.B. je oglašen krivim jer je 10. oktobra 2023. godine, u Zrenjaninu, neovlašćeno nosio revolver marke "Zastava" kalibra 357 magnum, 47 metaka kalibra 357, kao i dva metka kalibra 38 specijal a zatim povredio četiri policajca od kojih je jednog ugrizao.

Kako saznaje "Blic" iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, okrivljeni je noseći oružje i municiju primetio policijsko vozilo i počeo da beži.

- Uočivši službeno policijsko vozilo, koje je za njim tragalo po raspisanoj policijskoj potrazi, dao se u bekstvo, te je nakon određenog vremena sišao biciklom na travnjak, dok su dvojica policijskih službenika krenuli za njim, naređujući mu da stane, što okrivljeni nije učinio, već je nastavio da beži. Kada su ga policijski službenici sustigli, okrivljeni je uperio navedeni pištolj u pravcu policijskih službenika, nakon čega je savladan - preciziraju iz zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.

Dodaju da je tom prilikom okrivljeni jednom policijskom službeniku zadao više udaraca u predelu tela, drugog ujeo u predelu ruke, trećem načinio oguljotinu na gornjoj strani desne šake, a četvrtom načinio krvni podliv desne podlaktice.

Okrivljenom su trajno oduzeti revolver marke "Zastava" i više desetina komada municije. Takođe je obavezan na plaćanje sudskog paušala i troškova krivičnog postupka, dok su oštećeni policijski službenici V. T, A. M. i N. S. upućeni da u parnici ostvare imovinskopravni zahtev.

Alo/Blic.rs

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