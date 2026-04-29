Vrhovni sud Republike Srpske, u Posebnom veću za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, odbacio je žalbu Mirsada Lugonića i potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci.

Lugonić je ranije presudom Okružnog suda u Banjaluci osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva dvojice policijskih službenika na koje je pucao iz automatske puške.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda RS, žalba je odbijena kao neosnovana te se potvrđuje presuda Okružnog suda u Banjaluci.

Ranije je Lugonić, kako su saopštili iz Vrhovnog suda RS, proglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina te mu je izrečena mera sigurnosti obaveznog lečenja od zavisnosti od alkohola i obavezan је na plaćanje troškova krivičnog postupka, a oštećeni su s imovinskopravnim zahtevom upućeni na parnični postupak.

Lugonić je 15. januara prošle godine iza ponoći, u mestu Stenjak kod Teslića, kroz zatvorena vrata ispalio 10 hitaca prema policijskim službenicima Aleksandru J. i Beširu B., koji su stajali ispred njih.

Nakon toga je izašao kroz prozor i odbio naređenje policajaca da odbaci oružje, pri čemu je ispalio još dva hica prema službenicima. Potom se udaljio u nepoznatom pravcu.

Operativnim radom na terenu, osumnjičeni je pronađen i uhapšen. Na osnovu naloga Osnovnog suda u Tesliću, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni. Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto više komada municije za pušku i pištolj.

