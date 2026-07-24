Pogođen granični prelaz Šalamče između Irana i Iraka tokom američkih udara; prema iranskim državnim medijima poginule su dve osobe, a 11 je povređeno.

IRGC preuzeo odgovornost za nove napade na američke vojne objekte u Kuvajtu, navodeći da je reč o odmazdi protiv SAD, a ne protiv Kuvajta.

Iran tvrdi da su pogođeni američki vojni ciljevi u bazi Ali el Salem i kasarni El Adiri, uključujući skladišta, sistem Patriot, hangare za dronove i helikoptere.

Napadnut saudijski brod u Crvenom moru; izbio je požar na pramcu, ali nije bilo povređenih među članovima posade.

Donald Tramp razmatra nove velike vojne operacije protiv Irana, navodeći da bi mogle biti obimnije od prethodnih udara, ali da konačna odluka još nije doneta.

Tramp upozorio Iran zbog mogućih novih napada Huta na brodove u Crvenom moru, poručivši da će Teheran snositi odgovornost i ozbiljne posledice.

Šef iranske diplomatije Abas Arakči optužio SAD za "hegemonistički pristup" i poručio da je napredak moguć samo uz poštovanje interesa Irana.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio da je Bliski istok na ivici eskalacije i pozvao na diplomatiju i zaštitu slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz i Bab el Mandeb.

Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio rezoluciju kojom traži obustavu vojnih operacija protiv Irana, ali Senat nije podržao taj predlog.

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Iran: Trampove pretnje napadima na infrastrukturu su znak očaja

Visoki iranski vojni savetnik Mohsen Rezai ocenio je danas da pretnje američkog predsednika Donalda Trampa napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da "Vašington postaje očajan".

"Zabluđeni predsednik Sjedinjenih Američkih Država prešao je iz 'igre ludaka' u 'igru očajnika' svojim smrtonosnim greškama", napisao je Rezai na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da pretnje usmerene ka infrastrukturi predstavljaju "ništa drugo do očaja i bespomoćnosti", dodajući da će iranski odgovor na takve napade "biti eskalirajući i ozbiljan".

Tramp je prethodno zapretio da će bombardovati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne brod u Ormuskom moreuzu.

Dronovima pogođen ključni prelaz između Iraka i Kuvajta

Granični prelaz Abdali između Iraka i Kuvajta, važno komercijalno čvorište za teretni i putnički saobraćaj, pogođen je dva puta u jednom danu u napadu dronom, saopštili su danas kuvajtski zvaničnici.

U napadima nije bilo žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta, prenela je Al Džazira.

Kuvajtsko Ministarstvo odbrane nije navelo ko je izveo napad niti odakle je dron došao, ali je saopštilo da je izazvan požar koji su vatrogasci ugasili.

Na mesto napada poslat je tim za vanredne situacije kako bi prikupio ostatke letelice. Prelaz Abdali privremeno je zatvoren nakon napada, a za sada nije potvrđeno kada će ponovo biti otvoren.

Zbog svog značaja za trgovinu i kretanje ljudi između dve zemlje, prelaz je i ranije bio meta napada, uključujući prošlonedeljni incident i napad u aprilu, dok se sukob između Irana i Izraela širio na zemlje Persijskog zaliva.

Prema navodima Korpusa islamske revolucionarne garde, pogođena je i baza Ali Al Salem, jedna od važnih strateških vojnih lokacija u Kuvajtu koju koristi američko ratno vazduhoplovstvo.

Iran je saopštio da je u jednom danu pogodio tri američke baze i poručio građanima Kuvajta da su mete isključivo američki objekti. Kuvajtske vlasti odbacile su te tvrdnje, navodeći da su napadi pogodili i civilnu infrastrukturu u zemlji.

Iran napao Bahrein i Kuvajt raketama i dronovima

Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima.

U Bahreinu su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopštila da je okončala trinaestu noć udara na Iran, prenela je Al Džazira.

Kuvajtska vojska je saopštila da je tokom noći aktivirala protivvazdušnu odbranu da bi se suprotstavila iranskim napadima raketama i dronovima.

Kuvajt je jedna od nekoliko zemalja Zaliva koje su se našle na meti iranskih napada otkako su pre dve sedmice ponovo izbili sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

London posle upozorenja Irana: Naše oružane snage spremne da brane zemlju

Velika Britanija je sinoć saopštila da su njene oružane snage spremne da zaštite zemlju od bilo kakvog napada, nakon što je iranska Revolucionarna garda uputila upozorenje zbog toga što je američkim bombarderima dozvoljeno da poleću iz britanskih baza.

"Naše oružane snage su spremne da očuvaju bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva od svake vrste napada, bilo da je reč o napadu na našem tlu ili iz inostranstva. Ujedinjeno Kraljevstvo je spremno da se brani 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji", rekao je portparol britanske vlade, prenosi Rojters.

Kako se navodi, to uključuje primenu višeslojnog pristupa protivvazdušnoj i protivraketnoj odbrani, uz angažovanje Resursa Kraljevske mornarice, Britanske kopnene vojske i Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, koji su opremjeni nizom naprednih kapaciteta, uz blisku saradnju sa NATO saveznicima.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je juče da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta.

Kalibaf: Strategija SAD da oslabi Iran u kontroli Ormuskog moreuza obila im se o glavu

Predsednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf izjavio je sinoć da se američka strategija čiji je cilj, kako je naveo, bio da oslabi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuski moreuz, obila o glavu Sjedinjenim Američkim Državama.

"Hteli su da kazne Iran. Umesto toga, kaznili su sebe trocifrenom cenom nafte. Strategija - čista 10-ka", napisao je Kalibaf na platformi Iks.

Cena sirove nafte tipa Brent, koja predstavlja globalni referentni standard, privremeno je juče premašila 100 dolara po barelu nakon što je jemenska pobunjenička grupa Huti napala dva saudijska naftna tankera.

Sukob između SAD i Izraela sa Iranom izazvao je globalnu energetsku krizu. Međunarodni monetarni fond (MMF) ranije ovog meseca snizio je prognozu globalnog privrednog rasta zbog tog sukoba, ocenivši da će on dovesti do "umerenog usporavanja".

MMF je procenu rasta smanjio sa 3,1 na 3,0 odsto.

Njujork tajms: Iran razmatra napad na Tel Aviv u slučaju nove eskalacije

Dva iranska zvaničnika izjavila su za Njujork tajms da bi sledeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv.

Prema navodima zvaničnika, ukoliko američki predsednik Donald Tramp ostvari pretnje o napadu na Teheran i iransku infrastrukturu, Islamska Republika bi uzvratila napadom na Tel Aviv, ali i zatražila od jemenskih Huta da uvedu pomorsku blokadu moreuza Bab el Mandab.

Tokom prve faze sukoba, koja je počela 28. februara, izraelske odbrambene snage učestvovale su u napadima na Iran, dok je Teheran ispalio stotine balističkih raketa na Izrael. Izrael se nije uključio u aktuelno obnavljanje sukoba, a Iran poslednjih nedelja nije izvodio napade na jevrejsku državu, ističe list.

Arakči posle Trampove izjave: Niko neće biti bezbedan ako se imovina konfiskuje

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos, u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsednika Donalda Trampa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom SAD.

Arakči je na mreži Iks poručio da je "zaplena imovine druge nacije radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja zapaljiv presedan".

"Oni koji slave ili profitiraju od takvih sredstava treba da zapamte: kada vlade normalizuju konfiskaciju, ničija imovina nije bezbedna. Haos koji nastaje neće biti lep niti miran", naveo je Arakči.

Tramp je prethodno na mreži Truth Social napisao da će šteta na brodovima i teretu u Ormuskom moreuzu biti nadoknađena iranskim novcem koji SAD "imaju u svom posedu i kojim upravljaju", ocenivši da je to "pravedan i ispravan potez".

SAD završile 13. noć udara na Iran

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada, koji su trajali nešto više od dva sata.

CENTCOM je na mreži Iks naveo da su mete bili iranski vojni komandni centri, objekti za skladištenje dronova, komunikacione mreže i obalski položaji.

Kako je saopšteno, cilj napada je bio "da se Iran pozove na odgovornost i smanje pretnje Korpusa Islamske revolucionarne garde komercijalnom brodarstvu".

Napadi su usledili nakon što su iranski državni mediji izvestili o višestrukim eksplozijama u južnim delovima zemlje, uključujući Ahvaz, južnu obalu ostrva Kešm i područje u blizini lučkog grada Bandar Abasa.

CENTCOM je dodao da više od 50.000 američkih vojnika trenutno deluje širom Bliskog istoka.