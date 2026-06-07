U sudaru dva vozila danas rano popodne na virovitičkoj obilaznici u Hrvatskoj poginule su četiri osobe, saopštila je u nedelju Policijska uprava Virovitičko-podravska, dodajući da je državni put DC 538 zatvoren za sav saobraćaj zbog teške nesreće.

Kako javlja Jutarnji list, do sudara je došlo najvjerojatnije zbog neprilagođene brzine kretanja. Iako su na mesto tragedije dežurne hitne službe brzo stigle, za četiri osobe, nažalost, nije bilo spasa, dok je jedna osoba vozilom Hitne pomoći prevezena u virovitičku Opštu bolnicu u teškom stanju.

Iz PU virovitičko-podravske kažu da je državni put DC 538 zatvoren za saobraćaj do daljnjeg jer je još uvek u toku policijski uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do stravičnih posledica.

Osim mrtvozornika koji je mogao samo da konstatuje smrt četiri osobe, na mestu nesreće nalazi se i županijski državni tužilac iz Bjelovara, koji rukovodi uviđajem, kao i vatrogasci iz Virovitice i Suhopolja.

Prema nezvaničnim informacijama, među poginulima su dve osobe iz Zagreba, čije se vozilo prevrnulo na krov, a stvari koje su bile u oba automobila rasule su se po putu.

Tela nastradalih biće prevezena na obdukciju u bjelovarsku bolnicu kako bi se utvrdilo, između ostalog, da li je nekom od vozača tokom vožnje možda pozlilo.

Među onima koji su se zatekli na mestu užasa bili su i pripadnici JVP Suhopolje. Oni su, kako kaže njihov komandant Igor Gotal, stigli na mesto nesreće pet minuta nakon dojave.

- Prilikom dolaska zatekli smo dva automobila. U jednom vozilu bile su dve poginule osobe, a u drugom su bila dva poginula i jedna preživela osoba. Na mestu događaja bili su i pripadnici Hitne pomoći pa je jedna osoba odvezena njihovim helikopterom. Odmah posle nas stigle su i kolege iz JVP Virovitica pa smo zajedničkim snagama priskočili u pomoć. Velika je to tragedija i teško je se distancirati od svega, ali to je naš posao - kaže za Jutarnji list šef vatrogasaca Igor Gotal i dodaje da među nastradalima nema dece.

Alo/Jutarnji list

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