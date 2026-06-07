Tinejdžer je iznenada govorio samo engleski, sa američkim akcentom, a svoj maternji jezik nije uopšte razumeo.

Nakon operacije govorio je isključivo na engleskom

On se probudio nakon rutinske operacije kolena. Naime, primljen u bolnicu u Holandiji na operaciju kolena nakon što se povredio dok je igrao fudbal. Operacija je bila uspešna, ali kada se probudio iz anestezije, govorio je isključivo na engleskom i „više puta“ je insistirao na tome da se nalazi u SAD:

Pre ovog incidenta, govorio je jezik samo tokom časa engleskog u školi.

On nije prepoznao roditelje i nije mogao da govori niti razume govorni holandski, svoj maternji jezik. Prema izveštaju koji su lekari napisali o njegovom slučaju, pacijent nije imao istoriju psihijatrijskih simptoma niti relevantnu porodičnu medicinsku istoriju.

Zaboravio je holandski

Medicinska sestra koja je prvobitno primetila da pacijent govori engleski nije se odmah zabrinula zbog toga, misleći da tinejdžer doživljava delirijum - stanje konfuzije koje se može javiti tokom oporavka od anestezije. Međutim, kada medicinsko osoblje i dalje nije moglo da natera pacijenta da progovori ni reč holandskog nekoliko sati kasnije, pozvali su psihijatrijsku konsultaciju.

Psihijatrijski tim je zatekao pacijenta opuštenog i pažljivog. Bio je u stanju da odgovara na pitanja, iako na engleskom sa holandskim akcentom. Kasnije je počeo da daje kratke odgovore na holandskom, ali mu je to bilo teško.

Veoma redak sindrom

Sedamnaestogodišnjaku je dijagnostikovan sindrom stranog jezika (SST), koji se javlja kada pacijenti iznenada i nehotice pređu na korišćenje drugog jezika umesto svog maternjeg jezika tokom određenog vremenskog perioda.

Neurolog nije pronašao nikakve abnormalnosti tokom potpunog neurološkog pregleda pacijenta. Zatim, 18 sati nakon operacije, tinejdžer je mogao da razume holandski, ali ga i dalje nije mogao da govori. Neki od tinejdžerovih prijatelja su došli da ga posete dan nakon operacije i iznenada je ponovo mogao da razume i govori holandski.

Pošto je tinejdžer spontano ponovo počeo da govori svojim maternjim jezikom, lekari nisu videli potrebu da mu sprovode bilo kakve neuropsihološke testove, elektroencefalograme ili druge vrste skeniranja mozga. Otpušten je tri dana nakon operacije.

Samo 9 slučajeva u medicinskoj literaturi

Ovo je izuzetno redak slučaj, sa samo oko devet slučajeva opisanih u medicinskoj literaturi.

Autori izveštaja o slučaju rekli su da su pronašli osam prijavljenih slučajeva koji su bili slični slučaju njihovog pacijenta, u kojima je pacijent počeo da govori drugi jezik, a ne svoj jezik sa stranim akcentom (ovaj fenomen je zabeležen u medicini više puta), prenosi Live science.