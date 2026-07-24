Policija u Šibeniku istražuje slučaj kompjuterske prevare u kojoj je 27-godišnji muškarac ostao bez gotovo 5.000 evra nakon što je poverovao da je primio zvaničnu SMS poruku svoje banke.

Prema navodima policije, prevara se dogodila 18. jula, kada je oštećeni na mobilni telefon dobio poruku koja je izgledala kao da ju je poslala njegova banka. U poruci je bio link uz obaveštenje da je potrebno ažurirati aplikaciju za mobilno bankarstvo.

Muškarac je otvorio link i, prateći uputstva, uneo PIN, verujući da obavlja redovno ažuriranje aplikacije.

Međutim, ubrzo nakon toga sa njegovog bankovnog računa nestalo je oko 4.890 evra.

Policija traga za počiniocem i protiv njega će podneti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dalmacija danas.

Policija upozorava građane da budu oprezni

Nakon ovog slučaja, policija je uputila nekoliko važnih saveta kako bi građani izbegli slične prevare:

Banke nikada ne traže PIN, CVV broj kartice, lozinke niti jednokratne kodove putem SMS poruka, imejlova ili društvenih mreža.

Ne otvarajte linkove iz sumnjivih poruka i ne unosite lične ili bankarske podatke na stranice do kojih ste došli preko nepoznatih pošiljalaca.

Posebno budite oprezni kada poruke stvaraju osećaj hitnosti, uz upozorenja da će nalog biti blokiran ili da je potrebno hitno potvrditi podatke.

Pre nego što odgovorite na bilo kakav zahtev, kontaktirajte svoju banku putem zvaničnih brojeva telefona ili internet stranice.

Uključite dodatne bezbednosne opcije koje vaša banka nudi za zaštitu elektronskog bankarstva.

Policija apeluje na građane da svaku sumnjivu poruku prijave i da svoje bankarske podatke nikada ne dele putem linkova dobijenih u SMS porukama ili elektronskoj pošti.

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