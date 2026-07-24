Ukrajinski državljanin Sergej Kuznjecov, koji je optužen za učešće u podrivanju gasovoda "Severni tok" i "Severni tok 2", izjavio je da je u vreme izvršavanja napada bio pripadnik Oružanih snaga Ukrajine i da radio za Službu bezbednosti Ukrajine, preneli su ranije nemački mediji.

On je izvršio teroristički napad po nalogu ukrajinskih državnih organa, saopštila je u petak, 24. jula, njegova odbrana. Takav zaključak donet je nakon istrage koju je sprovelo nemačko tužilaštvo. Navodi se da je Kuznjecov optužen za ratni zločin.

Pored toga, prema tvrdnjama odbrane, Nemačka je od Italije prikrila verziju istrage koja ukazuje na umešanost Ukrajine u sabotažu gasovoda Severni tok.

Prema podacima iz istrage, diverzanti su koristili jedrilicu "Andromeda", iznajmljenu u Rostoku. Nakon toga, ronioci su pričvrstili nekoliko eksplozivnih naprava za cevi na morskom dnu. Ukrajinac se nalazi u pritvoru u Hamburgu, gde se i očekuje suđenje u ovom predmetu. On je uhapšen u leto 2025. godine u Italiji i izručen nemačkoj strani.

Dana 26. septembra 2022. godine zabeležena su oštećenja bez presedana na tri kraka "Severnog toka" i nikada puštenog u rad "Severnog toka 2". Generalno tužilaštvo Ruske Federacije pokrenulo je postupak za čin međunarodnog terorizma.

U martu 2023. godine, predsednik kijevskog režima Vladimir Zelenski je izjavio da Ukrajinci nisu umešani u diverziju na gasovodima.

Italijanski karabinjeri su 21. avgusta 2025. godine, na zahtev nemačkog tužilaštva, priveli osumnjičenog u provinciji Rimini, gde je boravio na odmoru sa porodicom.

Prema dokumentima, u pitanju je Kuznjecov, koji je navodno bio član posade jahte "Andromeda" i preuzeo ulogu koordinatora same diverzije.

Nakon toga, nemački mediji su objavili da su nemački istražitelji, verovatno, identifikovali sve diverzante, koji su izveli diverziju na gasovodu "Severni tok 1" i "Severni tok 2".