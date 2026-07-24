U trenutku incidenta u sali nije bilo ni pacijenata ni medicinskog osoblja, saopštila je uprava bolnice, a preneo Indeks.

Vršilac dužnosti zamenika direktora KBC Rebro Milivoj Novak potvrdio je da se incident dogodio tokom vikenda i da niko nije bio ugrožen.

Prema njegovim rečima, lampa je pala tokom rutinske kontrole opreme.

Uprava bolnice je navela da se incident dogodio u zgradi staroj 19 godina, koja nije obuhvaćena aktuelnom obnovom nakon zemljotresa.

Kao mogući uzrok pada opreme Novak je naveo vibracije sa obližnjih gradilišta, koje su mogle da dovedu do odvajanja šrafa.

Na pitanje da li je lampa bila nepravilno postavljena, Novak je rekao da je to teško utvrditi i dodao da smatra da su starost opreme i vibracije verovatni uzroci problema.

Nakon incidenta pokrenuta je provera svih ostalih operacionih sala.

Uprava bolnice je saopštila da je sporna sala bila izuzetak i da su ostale lampe proverene i dodatno učvršćene.

Na pitanje šta bi se dogodilo da je lampa pala na pacijenta, Novak je odgovorio da to nije moglo da se dogodi, jer se oprema redovno kontroliše.

Međutim, na konstataciju novinarke da je lampa pala upravo tokom kontrole, rekao je da se "mislilo da neće biti ni potresa, pa je bio potres".