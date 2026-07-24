Evropske zemlje su, prema analizi koju je objavio RT na ruskom, deo pomoći Ukrajini prikazivale kroz programe humanitarnog razminiranja, iako se, kako se tvrdi u tekstu, deo sredstava odnosio na obuku i opremanje pripadnika ukrajinskih oružanih snaga.

Analiza se poziva na podatke Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) za period od 2024. do 2026. godine.

Hrvatska u centru navoda

Prema navodima RT-a, za program "Mine Action" izdvojeno je ukupno oko 408 miliona dolara, a kao najveći donatori navedeni su Švajcarska i Norveška.

Posebna pažnja u analizi posvećena je Hrvatskoj, za koju se tvrdi da sredstva za razminiranje nije usmeravala preko Ujedinjenih nacija ili nevladinih organizacija, već direktno ukrajinskim institucijama.

RT navodi da dokumentacija predviđa obuku pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, kao i nabavku vozila za razminiranje, detektora metala, zaštitne opreme i druge opreme.

Na osnovu toga, u tekstu se iznosi tvrdnja da je vojna pomoć formalno evidentirana kao razvojna, odnosno humanitarna pomoć.

Tvrdnje vojnih analitičara

U analizi su prenete i izjave ruskih vojnih analitičara Alekseja Leonkova i Vladimira Jeranosjana, koji tvrde da obuka za razminiranje istovremeno podrazumeva i upoznavanje sa postavljanjem mina, kao i da se kroz takve programe, prema njihovom mišljenju, isporučuje vojna oprema.

RT takođe navodi da su među najvećim donatorima programa razminiranja još i Nemačka, Italija, Švedska, Danska, Holandija, Finska i Južna Koreja, dok se za deo sredstava navodi da su usmerena preko međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija.

U tekstu se iznose i tvrdnje da takav sistem otežava proveru krajnje namene pojedinih donacija. Za ove navode nisu predstavljeni nezavisno potvrđeni dokazi, niti su u tekstu preneti odgovori država koje se pominju.

Izvor: RT Balkan