Gotovo svi letovi biti su preusmereni ili su otkazani, piše hrvatski portal Dnevnik.

Navodi se da su do 10 sati sletela samo tri aviona, iz Osla, Helsinkija i Brisela, dok su svi ostali uglavnom bezuspešno pokušali, nakon čega su preusmereni na neki od aerodroma u okolini.

Razlog za taj ozbiljni poremećaj na aerodromu u Čilipima je jaka bura, zbog čijih snažnih udara piloti ne uspevaju da sigurno prizemlje avion.

"Istina je, vetar nam jutros stvara velike probleme. Zbog jakih udara bure jednostavno ne uspevaju da slete. Svi uglavnom pokušaju, ali kad ne uspeju, preusmeravaju se na arodrome u Italiji, Crnoj Gori, Srbiji...", rekla je Marina Ruso, portparolka Aerodroma Ruđer Bošković za pomenuti portal.

Prema prognozi, vetar bi ipak trebalo da se primiri tokom dana, pa se na aerodromu nadaju da će se normalan vazdušni saobraćaj uspostaviti u poslepodnevnim satima.

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