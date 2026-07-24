Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija potpisale su značajan sporazum o mirnodopskoj nuklearnoj saradnji, koji bi u budućnosti mogao otvoriti mogućnost da Rijad obogaćuje uranijum na svojoj teritoriji.

Američko Ministarstvo energetike saopštilo je da su ministar Kris Rajt i saudijski ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman, potpisali sporazum o nuklearnoj saradnji i prateći sporazum o zaštitnim merama.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da aktuelni sporazum ne podrazumeva obogaćivanje uranijuma, ističući da će eventualni naredni koraci zavisiti od toga da li će Saudijska Arabija pristupiti Avramovim sporazumima.

Šta predviđa sporazum?

Iako detalji sporazuma nisu objavljeni, poznato je da je reč o tridesetogodišnjem projektu vrednom više desetina milijardi dolara. Cilj je razvoj saudijskog civilnog nuklearnog programa za proizvodnju električne energije, uz snažnije prisustvo američkih kompanija i ograničavanje uticaja Kine i Rusije u tom sektoru.

Sporazum predstavlja nastavak inicijative pokrenute još za vreme administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, ali je administracija Donalda Trampa odlučila da ga sprovede bez šireg sporazuma o normalizaciji odnosa između Saudijske Arabije i Izraela.

Sporna mogućnost obogaćivanja uranijuma

Najveće polemike izaziva mogućnost da Saudijska Arabija u budućnosti dobije dozvolu za obogaćivanje uranijuma. O tome će odlučivati zajednička američko-saudijska studija koja bi trebalo da utvrdi da li je takvo postrojenje neophodno.

Administracija predsednika Trampa tvrdi da će svi nuklearni materijali biti pod strogim američkim nadzorom kako bi se sprečila njihova eventualna vojna upotreba.

Strah od nove trke u naoružanju

Sporazum je izazvao zabrinutost stručnjaka za neširenje nuklearnog oružja, koji upozoravaju da bi mogao podstaći novu trku u naoružanju na Bliskom istoku. Saudijska Arabija je ranije poručila da bi razmotrila razvoj nuklearnog oružja ukoliko bi ga nabavio njen regionalni rival Iran.

Deo stručne javnosti upozorava da sporazum ne uključuje najstrože mehanizme kontrole koje predviđa Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), zbog čega je već izazvao kritike u Vašingtonu i regionu. Kritičari smatraju da bi eventualno odobravanje domaćeg obogaćivanja uranijuma moglo dodatno povećati bezbednosne tenzije na Bliskom istoku.

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