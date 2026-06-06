Vraćajući se sa intervencije, vatrogasci-spasioci iz Šapca naišli su na saobraćajnu nezgodu u kojoj je povređena trudnica. Nisu čekali ni trenutak - odmah su pritekli u pomoć, pružili podršku povređenoj ženi i, pre dolaska Hitne pomoći i policije, službenim vozilom je bezbedno prevezli do bolnice.

Vatrogasci-spasioci ne uleću samo u vatru i vodu da spasu ljude, njihova veličina je u spremnosti da pomognu svakom čoveku u nevolji, onda kada je pomoć najpotrebnija.

Hrabrost se ne ogleda samo u velikim podvizima, već i u ljudskosti, saosećanju i spremnosti da se reaguje bez oklevanja.

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