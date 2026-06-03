Prijava policiji da se u centru Beograda dogodilo ubistvo stigla je jutros oko 7 sati.

Zasad neidentifikovani muškarac ubijen je rano jutros u jednoj kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a.

Policajci koji su odmah došli po prijavi, na licu mesta zatekli su mladića od 26 godina koji im je rekao da je sekirom ubio čoveka u njegovoj kući.

Kako Alo! saznaje, on je rekao da je sekirom ubio dedu.

Mladić je priveden, a na licu mesta je obavljen uviđaj.

Službe su odnele i telo pokonika.

Kuća u kojoj se dogodilo ubistvo je zapečaćena.