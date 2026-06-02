Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas popodne, nezvanično saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, telo je pronađeno u reci Drini kod Pavlovića mosta.

Podsećanja radi, dečak je nestao 26. maja dok se kupao u reci Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U potrazi su učestvovali policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačke i spasilačke ekipe i građani.

Tokom potrage korišćen je i dron.

Alo/ATV

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