Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas popodne, nezvanično saznaje ATV.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, telo je pronađeno u reci Drini kod Pavlovića mosta.
Podsećanja radi, dečak je nestao 26. maja dok se kupao u reci Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.
U potrazi su učestvovali policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačke i spasilačke ekipe i građani.
Tokom potrage korišćen je i dron.
Alo/ATV
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