Narod i dalje pamti situaciju kada je došlo je do totalnog haosa u studiju, nakon što je izbila svađa Lepog Miće i Tare Simov.

Naime, sve je eskaliralo na Pinku do te mere, da su u jednom momentu poletele i stolice, a klip je postao viralan na društvenim mrežama.

Sve je počelo tako što je Mića, nakon puštenog priloga, isprovocirao Taru govoreći joj da su gledaoci glasali za ološ poput nje. Potom je ona njega polila vodom i razbila čašu, a nakon toga stvari više nisu mogle da se vrate u normalu.

- Ovde sam se naljutila zbog budžeta, ali je katastrofa šta govorim - rekla je Tara.

- Ovo je Tari za nauk, šta je sve ispričala. Ovde si sve najgore rekla, ovde si mi sve po spisku. Evo narode za koga ste glasali - vikao je Mića.

- Treba da te bude sramota zbog ovoga što izgovaraš. Taj narod je i za tebe glasao! Stoko jedna smrdljiva, matora! - govorila je Tara Mići.

Dušica odjavila emisiju

- Hajde, ljudi stvarno. Ljudi, molim vas... - pričala je voditeljka Dušica Jakovljević koja je samo odjavila emisiju.

BONUS VIDEO: