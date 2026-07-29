Snimak sa Tiktoka izazvao je skandal jer se na njemu čuje kako se Kristijan Golubović smeje dok prijatelji prete Aleksandri Nikolić.

Na snimku se čuje kako muškarac izgovara: "Nju ćemo da silujemo i da pokažemo šta je mučenje."

Čak su i ljudi koji su slušali lajv zanemarili činjenicu i ono šta je rečeno.

U istom trenutku, prema onome što se vidi na snimku, Kristijan Golubović se smeje, a korisnici društvenih mreža upravo su zbog njegove reakcije uputili brojne kritike. Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao oštre reakcije javnosti, s obzirom na to da se radi o pretnjama koje uključuju intimno nasilje, što je izazvalo posebnu zabrinutost među čitavom nacijom.

Kristina apelovala da se reaguje

Dodatnu pažnju slučaju dala je Kristina Spalević, bivša partnerka Kristijana Golubovića, koja je objavila pomenuti snimak na svom Instagram profilu.

Ona je pozvala nadležne institucije da reaguju, navodeći da ovakve izjave ne smeju ostati bez odgovora.



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