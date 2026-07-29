Kristina Spalević oglasila se na Instagramu sa saopštenjem da je odustala od namere da štrajkuje glađu.

Ona je istakla da to ne radi zato što odustaje od borbe za svoju pravdu, ali da će se sve odvijati uz pomoć drugih metoda, te je dala poduže objašnjenje.

- Želim da obavestim javnost da sam, nakon razgovora sa svojim pravnim timom i detaljnog razmatranja svih okolnosti, donela odluku da odustanem od protesta glađu ispred Narodne skupštine - počela je Kristina i dodala:

-Ova odluka nije doneta zato što sam odustala od borbe za pravdu. Naprotiv. Doneta je isključivo zbog pravnog saveta da bi ovakav potez mogao biti iskorišćen protiv mene u postupcima koji se odnose na Centar za socijalni rad. U ovom trenutku ja sam jedini staratelj svoje dece i moja najveća odgovornost jeste da zaštitim njihovu sigurnost i svoju mogućnost da nastavim da se brinem o njima.

Neću dozvoliti da bilo ko iskoristi moju borbu i očaj kao argument portiv mene ili moje dece. U međuvremenu sam dodatno ojačala svoj pravni tim, kojem želim da uputim posebnu zahvalnost. Takođe želim da naglasim da sam, u okviru svojih mogućnosti, ponudila pomoć i drugim osobama koje se nalaze u sličnim situacijama, jer verujem da je važno da niko ne ostane sam u borbi kroz koju prolazi. Borba se nastavlja svim zakonskim i institucionalnim sredstvima. Neću ćutati, neću odustati od traženja zaštite i odgovornosti svih koji su svojim nečinjenjem ili postupanjem doprineli situaciji u kojoj sam se našla. Hvala svima koji su mi pružili podršku, koji su bili spremni da stanu uz mene i koji razumeju zašto sam ovu odluku morala da donesem. Verujem da ćete razumeti da su moja deca u ovom trenutku moj apsolutni prioritet. Borba za istinu i pravdu se nastavlja - samo drugim putem - napisala je Kristina.

Krenula na psihoterapije

Podsetimo, nakon što je bivšeg partnera Kristijana Golubovića prijavila za nasilje i navodno lišenje života njihovog psa čivavu, Kristina Spalević je okrenula novi list.

Ona pokušava da istraje u svojoj borbi za pravdu, a u međuvremenu je krenula na seanse psihoterapije.

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