Asmin Durdžić je bez dlake na jeziku progovorio o svim gorućim temama koje nedeljama intrigiraju javnost. Pored turbulentnog odnosa sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić i reakcije na nekadašnju verenicu Staniju Dobrojević, on je otvoreno govorio o susretu sa ćerkom Norom i porodičnim relacijama.

Između ostalog, Asmin je stavio tačku na nagađanja o ulasku u Elitu 10 i obelodanio velike poslovne planove koje u Beogradu započinje sa Majom Marinković.

- Ići ću u Dubrovnik da vidim Noru, samo nisam još odlučio kad, šta bilo koga briga kada ću ja da idem, ja najbolje znam zašto još nisam otišao. Nisam se čuo sa Aneli i nemam u planu da stupim u kontakt sa njom, sve rešavam preko suda. Nisam pratio šta je pričala, treba sa njenim bratom da se vidim. Sa ocem se nisam čuo 5, 6 dana, ljut je - rekao je Asmin, pa dodao:

- Stanija me ne zanima, trebalo je da baci i prsten, ali je on najvredniji.

"Maja i ja pokrećemo biznis"

Asmin je prokomentariosao i novu sezonu Elite, te činjenicu da je Filip Car već potpisao ugovor.

- Filipu Caru želim mnogo sreće i uspeha u Eliti 10. Neću da ulazim, treba mi odmor, mislim da neće ni Maja ulaziti, imamo druge planove. Imaćemo biznis, mislim da ću prebaciti to u Beograd, ostaćemo za sada ovde. Sa njenim ocem Radomirom Marinkovićem Takijem nemam komunikaciju, ali Maja priča sa njim - pričao je Asmin.

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