Nakon što je izbio žestok sukob između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, u celu priču se uključio i njen otac koji je bez zadrške udario na bivšeg zeta.

On nije krio koliko je šokiran pojedinim komentarima Kristijana, kao i da je jezivo da se prozivaju ljudi na osnovnu stvari za koje nikada ne bi trebalo.

-To me je najviše šokirala kod nega. Imaš 60 godina, predstavljaš se kao kosmopolitan, da si prošao sve, da je pročitao 50.000 knjiga i nisi zaključio iz svega toga... Svaku knjigu koju ja pročitam i koja mi se svidi i koja mi se ne svidi, meni ostane neka poukla iz te knjige, ozbiljno, i to poruka koja je primenjiva.

Tebi je u 21. veku glavna fora da li neko ima kosu, da li neko ima zube, to je nešto najniže. Prvo se zapitaj da li taj neko ima neku bolest, da li imaš novca da središ to. Lako je Kristijanu da odradi neki posao, aj govorim devedesetih, dođe sa 10, 20, 50 hiljada i genetika mu je fantastična, nadam se da će i Koca i Kića biti na njega, neverovatno je zdrav hvala Bogu, ali sve ostalo je mizerno. Prozivati nekoga, pa to su nas u osnovnoj školi učili da je ružno ismevati se fizičkim manama kod ljudi. Čovek je megaloman, deca se rađaju, a njega ne zanima kako je majka, da li je dete zdravo i pravo, samo da može da se priča da on sa 56 godina da još može da napravi decu - rekao je Kristinin otac u lajvu na Tiktoku.

Podsetimo, nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak za koji se sumnja da prikazuje zlostavljanje i usmrćivanje psa, Prvo osnovno javno tužilaštvo formiralo je predmet protiv Kristijana Golubovića.

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