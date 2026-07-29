Nakon što je bivšeg partnera Kristijana Golubovića prijavila za nasilje i navodno lišenje života njihovog psa čivavu, Kristina Spalević je okrenula novi list.

Ona pokušava da istraje u svojoj borbi za pravdu, a u međuvremenu je krenula na seanse psihoterapije.

Kako je otkrila, i ranije je išla na terapije ovog tipa, ali sada su joj zapravo najneophodnije.

- Onlajn seansa je za preporuku. Toliko puta me je podigao razgovor sa njim. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje - jedva je izustila Kristina.

"Bolje da me ubije"

Kristina Spalević je sinoć otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Naime, na mrežema su počeli da kruže privatni snimci Golubovića i Kristine iz njihovog porodičnog stana.

Snimak je preuzet sa "bejbi kamere", a na kratkom videu vide se njih dvoje tokom intimnog odnosa.

- Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu "29. Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno - rekla je Kristina uznemireno, pa dodala:

- Prijavila sam neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da proživljavam sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.

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