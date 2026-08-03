Bivši rijaliti učesnik Boža Džons kaže da je Anita Stanojlović, bivša učesnica Elite 9 devojka za jedno veče, a šokirao je i kada je Sofiju Janićijević izvređao, pa otkrio da se bavi najstarijim zanatom.

Naime, pevač tvrdi da nema dlake na jeziku, pa je tako nastojao da svakoga postavi tamo gde mu je mesto.

-Što se Anite tiče, po onome što ona radi i kako se ponaša godinama unazad, eto, već četiri godine, jeste devojka za jedno veče. Kad se setim onoga šta je bilo, čak mislim da i pre Zadruge 6, na 2 meseca, to je to. Kad dođeš iz male sredine u veliku, onda te ponese sve i to je rezultat - rekao je Boža.

On se osvrnuo i na Sofiju, koju takođe nije štedeo.

-Sofija ostavlja takav utisak i po onome što sam video u telefonu kod nekih ljudi, da se bavi najstarijim zanatom. Opet kažem, govorim iz onoga što sam kod drugih video - rekao je on.

O Terzi i rijalitiju

Inače, nije imao lepe reči ni o Terzi, za kog tvrdi da je folirant.

-Jeste folirant. Zbog rijalitija bi prodao i porodicu, sve što je uradio do sada, kada je rijaliti u pitanju, sve je uradio zbog medijske pompe. To je neko moje mišljenje, mnogo se nameće. I ovo što je uradio kada je prevario Milicu, on je to sve isplanirao napolju, to se vidi, to komentarišu i drugi ljudi, a nije mali broj, ja mislim da je to milionski auditorijum koji tako misli. Proračunat je. Čak i kad uzme da čisti dvorište tamo u Šimanovcima, dok svi spavaju, to radi zato što ga snimaju i zna da će neko da napiše: 'Vidi ga, svi spavaju, on jedini radi'. Onda znate do koje to mere ide.

Alo/Blic

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