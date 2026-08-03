Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,3736 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je nepromenjen i iznosi 101,7896 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,6 odsto, a od početka godine za 1,8 odsto.