Ruske Vazdušno-kosmičke snage počele su da koriste bombe velikog dometa sa novim modulom navođenja, čime su ciljevi koji su se do sada nalazili daleko iza linije fronta postali znatno ranjiviji.

Prema ocenama vojnog stručnjaka Klementa Molena, ova promena predstavlja ozbiljan izazov za ukrajinsku odbranu i otvara novu fazu vazdušnih udara.

Molen smatra da su nedavni napadi na Pavlograd, grad koji se nalazi više od 80 kilometara od linije fronta, najverovatnije izvedeni korišćenjem novog modula UMBP-5R. Prema njegovim tvrdnjama, upravo taj sistem omogućava vazdušnim bombama da pogađaju ciljeve na udaljenosti od 150 kilometara ili čak više.

Takav domet, prema njegovoj proceni, dovodi u opasnost pozadinske baze, komandne punktove, logističke centre i velike gradove koji su se do sada smatrali relativno bezbednim od ovakvih udara.

Molen je naveo da je pre dve nedelje video kako FAB bombe padaju na Zaporožje i ocenio da je reč o izuzetno razornom i zastrašujućem oružju koje Rusiji pruža veliku prednost. Dodao je i da Ukrajina za sada nije pronašla efikasan način da se suprotstavi takvim napadima.

Prema procenama ukrajinske strane, ruske Vazdušno-kosmičke snage poslednjih nedelja značajno su povećale upotrebu visokoeksplozivnih avionskih bombi. Njihova primena sada se meri hiljadama upotrebljenih projektila.

Samo tokom prethodnog dana ruski piloti upotrebili su ovu municiju za napade na ciljeve u industrijskoj zoni Sumija. Lokalne vlasti saopštile su da su četiri udara izazvala značajnu materijalnu štetu.

Prema dostupnim informacijama, visokoeksplozivne avionske bombe koriste se za napade na komandne punktove bespilotnih letelica koje ukrajinske snage postavljaju u stambenim naseljima u gradovima zahvaćenim borbenim dejstvima.

Istovremeno, ova municija upotrebljava se i protiv komandnih centara, skladišta municije i logističkih pravaca Oružanih snaga Ukrajine u zoni specijalne vojne operacije.