Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom navoda da je višestruko osuđivan rijaliti učesnik Kristijan Golubović ubio psa.

Formiran je predmet, a policiji je naloženo prikupljanje obaveštenja.

Iz tužilaštva su za Tanjug naveli da je upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac.

Po pristizanju izveštaja, kako dodaju, biće doneta odluka o daljem postupanju.

Golubovića je nevenčana supruga Kristina Spalević prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.

Pored toga, ona je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.

"Bolje da me ubije"

Kristina Spalević je sinoć otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Naime, na mrežema su počeli da kruže privatni snimci Golubovića i Kristine iz njihovog porodičnog stana.

Snimak je preuzet sa "bejbi kamere", a na kratkom videu vide se njih dvoje tokom intimnog odnosa.

- Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu "29. Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno - rekla je Kristina uznemireno, pa dodala:

- Prijavila sam neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da proživljavam sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.

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