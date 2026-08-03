Predsednik Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Predsednik je prvo posetio Janjske otoke, a zatim je otišao u selo Vodice. Predsednik je došao u porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću

Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja i komšija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglaisio se danas na Instagram nalogu "avučić" nakon što je prijatelje meštane u svojoj renoviranoj porodičnoj kući u Čipuljićima.

- Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja i komšija, srce puno - istakao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić u izdanju u kakvom ga još niste videli

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je nesvakidašnji snimak ispred kuće u Čipuljiću.

- Izgleda da je i ona svratila da vidi ko je stigao. Kažu da mačke same biraju kome će prići, a ova je bez mnogo razmišljanja zastala baš na kućnom pragu. Malo maženja, malo radoznalosti i još jedan lep, potpuno spontan trenutak koji se ne planira - napisao je Vučić.

Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Predsednik Vučić sa narodom

Predsednik Vučić sa meštanima u kući je spremao roštilj i tom prilikom odgovorao na pitanja novinara.

- Ovde su snažni, ljudi ovde nije lako opstati. Ovde ili jesi ili nisi. Ovde je borba svaki dan bilo. Ovde su ljudi uvek bili vredni i dobri - rekao je Vučić.

- Ovde kad se na Srba skupi jedno smo znali, da ljudi u Srbiji nikada neće znati koliko ljudi odavde vole Srbiju.

Na pitanje kada su počele da se osećaju tenzije Vučić je rekao:

- Kad je počelo... Njegova Dragana je govorila neće nikad ni 1992. godine. A mi smo već devedesete znali kako to ide. Ali ljudi su dobro živeli niko nije mogao da veruje, ne možete ljudima zameriti. Ovde su lepo živeli sa svima. Kako je krenuo rat svi su na svoju stranu otišli. Nema tu šta - rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića

Porodica Vučić je pretpela velika stradanja u oba rata. Vašeg dedu su ubili u drugom svetkom ratu.

- Više naših kuća, i nije samo Anđelko stradao, znam za sedmoricu njih. Moj otac je ovo uradio, nisu mi zidovi važni. Drago mi je što sam mogao sa komšijama i Srbima i Bošnjacima, čak i dvojca Hrvata su došli, mnogo ljudi je došlo, zbog mog oca pre svega, zbog porodice Vučić. Ja sam srećan, pa makar ovo bila i jedina kuća koja će da drži srpsku zastavu - rekao je predsednik Vučić.

- To je naše srpsko imanje. I meni to znači, uvek smo se držali tradici, a mom ocu ponajviše, rekao bih - rekao je Vučić.

O borbi za Srbiju

Predsednik je upitan kako mu je dok se bori za mir i stabilnost i dok sa druge strane napadaju njega i njegovu porodicu.

- Nema ništa lepše nego boriti se za svoj narod i svoju zemlju. Tako da sam beksrajno ponosan na posao koji sam obvljao prethodnih 14 godina. Mnogo toga smo uradili. Naravno bilo je i grešaka i teškoh stvari, ali to je sastavni deo života. Na kraju vam obični ljudi pokažu sve... Videli ste kako su i novinari iz Sarajeva bili iznenađeni i ne veruju ljudi da kao na traci samo dolaze - rekao je Vučić.

O "Sarajevo safariju"

- To su znali i oni znali da je budalaština. Nisu se za to mnogo hvatali, osim što su gledali kakao da medijski pomognu blokaderima. Znali su oni da je to laž da pitate i njihove obaveštajce, sve su znali. Videli ste da ovde se svi poznajemo, svaku porodicu. Jedno je što možete da izgurate preko medija, ali nisu ljudi naivni i glupi. Ali Bošnjaci kao i Srbi želeli bi da imaju mir, stabilnost da se razvijaju brže - rekao je Vučić.

O Republici Srpskoj

- Mi ćemo uvek da budemo uz Republiku Srpsku. Uvek ćemo da poštujemo Dejtonksi sporazum, da čuvamo mir. Niko ne može da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku., ali morate da znate da i mi moramo da pokažemo poštovanje prema Republici Srpskoj . Jer Republiku Srpsku je ta koja nije dozvolia priznaje "Kosova". Kažete to se očekuje, to je normalno, pa zašto je onda Crna Gora priznala u kojoj imate veći procenat Srba nego u Bosni i Hercegovini. A Crna Gora je Priznala, a Republika Srpska nije, ne zbog onih iz Sarajeva, već zbog onih iz Republike Srpske. Imam mi na čemu da zahvaljuemo Republici Srpkoj, kao što i Republika Srpska ima da zahvali Srbiji koja joj na ekonomski način pomaže i predstavlja neku vrstu štita od mogućeg napada na Republiku Srpsku.

Građani Srbije su pobedili inflaciju

Kada je reč o inflaciji, Vučić je rekao da su je građani Srbije pobedili.

- Radimo svoj posao. Građani Srbije su pobedili inflaciju. To je kao rak, uvek morate da vodite računa, da se ponovo ne pojavi. Uspeli smo ali moramo da radimo, da nastavimo da se borimo..

O izjavi Dodika

Novinarka je upitala da prokomentariše izjavu Milorada Dodik koji je istakao da je Vučić jedini predsednik koji iza sebe ima izgrađenu Srbiju i da je narod srećan.

- Ne znam koliko je narod srećan i veseo mi uvek volimo da kukamo i kad je dobro da je loše i kad je loše da je još gore - rekao je Vučić.

Zatim je komentarisao i Dodikovu izjavu da će Vučić pobediti.

- To ne znam. Naši protivnici su svakako favoriti po njihovim istraživanjima. Ako pobede, čestitaću im na izborima. Ali da li smo uradili mnogo uradili smo mnogo. Da li će mnogo ostati posle nas, da li će se pričati u istoriju, u to nemam sumnje - rekao je Vučić.

O zločinačkoj akciji Oluja

Vučić je rekao da će zvanična Crna Gora da podrži akciju Oluja, sa Hrvatima i da će da navedu kako je to bila "sjajna akcija".

Na pitanje da li očekuje da će vlasti u Crnoj Gori, uprkos aktuelnim dešavanjima, stati uz svoj narod i sutra poslati snažnu poruku srpskom narodu stradalom u zločinačkoj "Oluji", Vučić je rekao da to ne očekuje.

- Ne. Doći će Milan Knežević, Milan Zogović, ljudi iz Demokratske narodne partije. Oni časno i odgovorno svoj posao obavljaju, u skladu sa onim što su narodu govorili i pre izbora oko podrške svom rodu. Ali ako me pitate za zvaničnu Crnu Goru, pa ne, oni će da podrže akciju Oluja. Sad su oni braća sa Hrvatima, i sad će oni njima da objasne da je to bila jedna fenomenalna akcija, divna akcija... - rekao je Vučić.

O vojnoj neutralnosti

- Čuvaćemo vojnu neutralnust. Je l vi stvarno mislite da smo vojnički slabi kao dve hidalje i neke. Imamo bratske odnose sa NR Kinom, ali uz nas stoji snažna armija, i ozbljno oružje, oruđe. Srbija je danas neuporedivo jača nego bilo kada u svojoj instoriji. Nikoga neće da napada, ali ima toliko snažan odvraćajući efekat da nikome na pamet neće pasti na pamet iz regiona a nešto uradi - rekao je Vučić.

Sutrašni datum da se nikad ne zaboravi

- Sutra je značajan istorijski datum za naš narod, da se nikad ne zaboravi. Počinje na srpskom narodu: koju poruku šaljemo danas, iz Čipuljića, iz vaše kuće, pa ovde u Tršnidoviću? Da mi smemo, da mi smemo da pogledamo sebi u lice, da osudimo zločine i zločince koji su činjeni u naše ime, za razliku od svih ostalih, da to jasno podcrtamo, ali da nikada nećemo zaboraviti naše žrtve. Daćemo uvek da govorimo o tome, slobodno, da nikome nećemo da se dodvoravamo zarad nekakvih poglavlja, klastera ili bilo čega drugog, već daćemo da brinemo. Vredniji je svaki život stradalog mučenika u Novom Selu, ili u Sitnici, ili bilo gde, nego bilo kakvo poglavlje. I zato ćemo da vodimo računa o našim žrtvama, da poštujemo tuđe žrtve, da gradimo mir i da gradimo ekonomiju. Da idemo unapred, da idemo napred, da pokazujemo svima da čuvamo svoju samostalnost, svoju slobodu, svoju nezavisnost, a ako neko to ne razume, šta ja da mu radim. Ali ja sam siguran da će to biti pravi pobednički put Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ugostio meštane u porodičnoj kući u Čipuljiću

Među okupljenim meštanima, došao je i Ilija Grahovac poznataji kao Zmaj od Šipova, on se obratio predseniku Vučiću.

- Imam bratske i košijske odnose sa braćom muslimanima. To sam od vas naučio. Poštovani predsedniče velika mi je čast kad sam video i otovoreno kažem, bolji ste predsednik i od Tadića i od Komštunice i od Miloševića. Ja imam dosta godina ali vi ste najbolji predsednik - rekao je Grahovac.

Predsednik u dvorištu kuće razgovara sa komšijama i okupljenim narodom.

- Ponosan sam na svoje komšije, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način. Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili.

Jedan od meštana je prišao predsedniku i dao mu poklon "domaću" i urmašice.

- Ovo je bila baba Višnjina kuća, a ovo je sad napravljeno umesto ambara, a ovo je moja kuća, spaljena. Šerif je kupio od moje tetke kuću, čuvao ovo imanje, i u godinama kada to nije bilo jednostavno. Dobar komšija. Oni mogu da piju od ujutru do uveče i niko nije pijan - rekao je Vučić.

- Došli su mi iz porodice Jusufspahić. Oni su sa našom porodicom imali dobre odnose od pamtiveka - rekao je Vučić.

- Ovde imete ponajviše Bošnjaka i Srba, a biće i Hrvata. Srećan sam što ima svih - rekao je Vučić.

Na pitanje "kakva je poruka ispred vaše kuće" predsednik kaže da ono što govori na jednom mestu, govori na svakom mestu.

- Srbin sam, ponosan na svoj rod, ali i ponosan na svoje komšije Muslimane i Bošnjake, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način. Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili. Tako da, ovde je, znate, posle rata, kad je došao Šerif i mnogi drugi kad su došli ovde, to je za nas bilo teško, kao što je za Bošnjake u nekim drugim delovima bilo teško.

- Sad, ko zna do kad ćemo mi da ostanemo, pojedemo, popijemo i nemamo problem. I da razgovaramo o tome kako da asfaltiramo ovaj put, i kako da rešimo neke druge probleme. Koliko mogu da pomognem, malo, ali ne mogu više koliko mogu da pomognem i košarkaškom klubu i sve drugo. Tako da, ja samo imam jednu zamerku za sve druge koji uvek, i tamo gde nemaju neprijatelje, pokušavaju da nađu neprijatelje - rekao je Vučić.

- Ne mogu da vam kažem koliko mi je drago što je došlo ovoliko komšija svih veroispovesti. Jer to je poštovanje prema mom ocu pre svega, prema mojoj porodici, i ja sam im na tome zahvalan - rekao je Vučić.

Meštani su u razgovoru sa predsednikom istakli i da su ovde održavani veliki šahovski turniri sa velikim imenima.

- Mladen Vučić, moj brat od strica, igrao šah nenormalno, intermajstor biti, samo jedna kategorija ispod velemajstora. Jedan je od najboljih bio šahista u Bugojnu, jedan od... trojice, četvorice najboljih šahista, ali ovde su svi došli. Ovde nema loših domaćina, nema da ga ja znam.

Vučić je upitao meštane "da li ima nešto od onih kafića iz našeg vremena".

- Ima ali drugi su vlasnici i druga klijentela - rekao je jedan gospodin.

Predsednik Vučić je otkrio šta se tada slušalo.

- Svi su voleli narodnu muziku ali kad dođe javno svi puštaju pop muziku da glume magupe - ispričao je kroz osmeh Vučić.

Predsednik u kući svog dede dočekao Kneževića

Predsednik Vučić dočekao Milana Kneževića u kući svog dede, on je sedeo za trpezarijskim stolom sa Miloradom Dodikom i Kneževićem, kao i Milunom Žogovićem.

- Za mene je ovo veliki dan, videli ste koliko je desetine i desetine komšija i prijatelja došlo, uglavnom Bošnjaka, muslimana, Srba naravno, ono što ih ima ovde malo. Od pola 7, 7, ćemo da ugostimo sve, pa i do sada smo sve ugostili, primili dole, i ja sam razgovarao sa njima. Šerif je komšija prvi tu, pa se on prihvatio i uloge domaćina. I moji, Vanja i Roman, naravno, to je moja porodica, familija, i oni tu pomažu. Došao je i mali Nikola iz grada, evo, on je isto, on je sad u Gradiški, on je izbegao, čitava porodica je došla ovde zbog naše kuće. Inače, ovde su naše ove dve kuće, neko im je rekao od domaćih Hrvata, to su bile prve dve spaljene kuće. Prve dve spaljene i srušene, onda su sve druge: i Vučića kuće, i Kadijevića kuće, i Lukića kuće, i Stanića kuće, i Čavića kuće, i sve druge.- Tako da, neko im je tačno po redu rekao kako da sve najuglednije kuće Srba ruše, a onda sve više nije bilo reda. To je bila neka vukovarska, neka bojna njihova, koja se vraćala posle Vukovara, i to su uradili. Evo, mi smo ovo obnovili sad, sve se promenilo. Nekada su ovde živeli samo Srbi, sad žive gotovo samo Bošnjaci. Ima takvih mesta i na drugoj strani, da budem iskren, ali ja sam srećan što smo mi zadržali, kao porodica, prijateljske odnose sa svim komšijama - istakao je predsednik i dodao:

- Meni je mnogo drago što sam danas bio u Novom Selu, u Srpskom Kupresu, što sam bio u Šipovu, u Janju, što ćemo nešto malo da pomognemo tim sredinama. Drago mi je što vidim borbenost u očima tih ljudi, tih ljudi, želju da urade nešto, da izgrade. Što sam u porodici Ilić, u selu Vodica, video mlade ljude koji žele, pa čak ne kriju, i četvoro i petoro i šestoro dece, i da ostanu na selu, da se bore za svoj kraj, i to mi onako daje malo nade. A videćete koliko je to tužno kada, ako budete slučajno hteli da odete, ima naših grobova dosta, toliko mnogo da ćete da se zapitate kako je moguće da više nema Srba ovde. Naše groblje, posle katoličkog groblja dole u gradu i Sultanovićima, najveće groblje, ali nema više Srba. Šta da radite, mora da se živi, i zato sam i rekao: mi moramo da imamo jasnu, jedinstvenu nacionalnu strategiju. I ponoviću vam ono na čemu ću da insistiram i sutra, gde ću posebno da govorim, a to je da mi moramo između sebe da razgovaramo, da čuvamo mir, da nam napreduje ekonomija. Sada vreme radi u našu korist, ranije vreme je išlo protiv nas i radilo je u korist svih drugih - rekao je Vučić.

- Danas vreme radi u našu korist. Mi se najbrže razvijamo, mi najbrže napredujemo, vreme radi za nas. Moramo da budemo strpljivi, trpeljivi i pametni, ali moramo da imamo tvrde i čvrste nacionalne zahteve i interese. I sa gnušanjem odbacujem ideju koja je ponuđena srpskom narodu od lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o konfederalnoj, o konfederalnoj Jugoslaviji koja će na najbolji način da zaštiti interese srpskog naroda, pa su nam pocepali Srbe na bog zna koliko država. E, tako bi sad i da nam narod pocepaju, i jezik da nam pocepaju, i da nigde ne bude srpskog jezika, da nigde ne bude srpske trobojke, već da svako ima neku svoju priču i neki svoj lokalni i partikularni grupni interes. To je jedna opaka i opasna priča koju su smislili neprijatelji srpskog naroda, razne agenture, a prihvatili ih lažni patrioti da bi mogli da opravdaju svoje antidržavno delovanje, pre svega u Srbiji, i antisrpsko u drugim delovima nekadašnje Jugoslavije. E, to je ono što sam ja hteo da vam kažem.

- Ja se ponosim svojom srpskom imovinom, i tu je priča o Srbiji. Ovo je srpska kuća, ovo je kuća Srbina, zato su je spalili. I ova pored je kuća Srbina. Mi nismo dirali kuće komšija, ni Hrvata, ni muslimana. Nisu ni muslimani naši. Hrvati jesu. Mi nismo ničiju kuću dirali, ničiju kuću spalili nisu. Moje imanje, naše imanje. Mi imamo šuma, ne znam koliko desetina hektara, livada, koliko hoćete. Danas, kad smo dolazili, sve ono prema prozoru što ste mogli da vidite, šuma naših. Koliko livada imamo s ove druge strane, Barica, Karolinke, svega drugog, dakle, to ne možete da prebrojite. A to je zato što je naš deda bio najbogatiji, on je imao pred rat 2 kamiona, zato su ga ubili prvo. I oni koji su radili za njega, Hrvati, rekli su mu, kad je postao stožernik, taj čovek, to znači gradonačelnik kod Hrvata, on mu je rekao: "Neće ti gazda dađe dlaka s glave. " Pošto je njemu Anđelko ime, pa mu je majka, kad su njega ubili, pošto se moj otac posle toga rodio, dala svom sinu ime Anđelko. Po mužu. I onda je, a rodila ga je u Srbiji, i on je rekao: "Neće ti dlaka s glave falit, samo mu je glava falila. " Drugi, treći dan, kako su uspostavili vlast, NDH ovde. Znaju to svi, svi komšije muslimani znaju, svi znaju to ovde, nije to ovde neka velika tajna. Tako da, tamo gde sam ja, biće i moja zastava i zastava mog naroda. I nikome, kao što vidite, ne smeta, nikoga ne vređamo. Poštujemo sve komšije, ja ću s njima dugo da ostanem, pojedemo, popijemo, ispričamo se, i o nekim starim vremenima, da nešto uradimo i za buduća vremena. Ako možemo nešto da pomognemo, možemo, ako ne, da odmognemo, nećemo sigurno.

- Mi mislimo sada da potpišemo ugovor za autoput do Mačkata, stalno mi krupanje Mačkata, od kamena, dakle do Mačkata, dakle od Požege do Užica, tako da je to za Bjelopoljce važno, jer im ostaje samo parče od Prijepolja do Čajetina, odnosno od Prijepolja preko Nove Varoši, i to je to. Što se tiče ovog drugog dela puta, koji treba da se nasloni na vaše autoputeve, takođe krećemo da radimo, ali nama sad dolazi najteža deonica, i to je najteža deonica puta, je tih 75 km Ivanjica-Duga Poljana, to je Sjenička opština, to će da košta preko 2, možda 2,5 milijarde, Bog će znati koliko je to, jer je to najteže nešto, tu nema ispod 3 5, sve, sve tuneli i mostovi, sve tuneli i mostovi, nema, 75% trase su mostovi i tuneli. Koliko godina će da se radi, računaj 4 godine, najmanje.

Vučić u poseti Bugojnu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas, u okviru posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, u Čipuljić kod Bugojna, rodno mesto svog oca.

Vučić je rekao da je ostalo malo Srba u selu, oko četrdeset i naveo da će sa njima razgovarati da bi video kako može da im se pomogne.

On je još jednom pozvao meštane da dođu večeras u obnovljenu porodičnu kuću Vučića na druženje,

. Kazao je da ima tremu uvek kada dolazi ovde.

- Mi krave kada smo čuvali, idemo gore na brdo...posle smo raznosili mleko. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo.

Kaže da je tu provodio kao dete tri četiri meseca godišnje.

- Malo je Srba ovde, nema 40-ak u čitavoj čaršiji. Sad ću malo ću da odmorim, pa sam posle pozvao sve ljude i komšije - rekao je Vučić.

- Ovde su svi Srbi, sem porodice Čavić, navijali za Zvezdu. Bukvalno svi, negde oko 3.500 ljudi.

Kaže da je tu provodio kao dete tri četiri meseca godišnje.

- Mi smo bukvalno svaku kuću znali, malo mesto - naveo je Vučić.

Obraćanje građanima

"Mi smo iz Beograda, ali vučemo korene odavde i ponosimo se time. Mislim da Novo selo nikada nije imalo ovoliki skup."

"Za mene je mnogo važno da uradimo nešto što ćete da pamtite. Svi su mi rekli da je voda najvažnija. Mi smo odlučili da kao Srbija finansiramo sa 60% vodovod, RS sa 40%. Da možete lakše da živite i da planirate budućnost. Hoću da vam se zahvalim što čuvate srpsko ime i prezime, sećanje na naše poginule i stradale, i mučenike i junake. Kada ovo uradimo nije kraj, doći ću ponovo da vas vidim. Hoću da znate da vas Srbija mnogo voli, i nemojte da sumnjate u ljubav Srbije prema RS i vama."

Predsednik Skupštine u Srpskom Kupresu zamolio je predsednika Vučića za mešine i put.

"Razumeo sam vas. Sve što budemo mogli da pomognemo pomoći ćemo. I to bezo," rekao je Vučić.

"On je naše gore list, prvi je koji je došao ovde," rekao je Dodik.

Vučić u Novom selu na Srpskom Kupresu

"U Drugom svetskom ratu, ali i posebno 1995. Sve je odavde bilo spaljeno, išao je deo hrvatske vojske. Tu su velike zločine napravili. To je život, i da naučimo kako da u budućnosti budemo pametniji. Ovo je predivno mesto, ali malo ljudi živi. Malo je i Hrvata, svi odoše u Split i okolinu. Ovde ima Adrija ski hotel, to zimi radi, i nešto malo drveta što se radi. Ali je priroda stvarno jedinstvena."

"Ta su mesta toliko stradala, Bukovsko na prsve dve ruke da izbojite one koji su preživeli Drugi svetski rat, a onda nisu mogli da prežive i ovo..."

"Hteo sam da svratim u Vukovsko, ali je nemoguće. Sve je neasfaltirano. Hoću da oni vide, šta je sve srušeno. Koliko je to staraca u crnini. Ovde se ne skida crnina, toliko su teški zločini bili. Videćete sutra, svi su u crnini. Strašne su to tragedije."

U crkvi Presvete Trojice u Novom Selu se nalaze mošti Svetog Marka Kupreškog, koji je postradao od ustaša. Starešina hrama je predsedniku i novinarima objasnio istorijat hrama.

Vučić je istakao važnost naše crkve i sveštenika, koji znaju sve o svojim parohijama i svakog čoveka koji živi tu.

Predsednik je doneo i pomoć za crkvu, i rekao je da je država spremna da pomogne po bilo kom pitanju.

Vučić je sa starešinom hrama posetio i spomen sobu ratnicima poginulim u odbrambeno otadžbinskom ratu.

Poseti porodici Darka Ilića

Predsednik Vučić je stigao u selo Vodice, u posetu jedinoj srpskoj porodici u tom mestu.

"Neverovatna je lepota ovde, priroda."

Predsednik je pozvao izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica.

Šipovo i Janj

Vučić je posetu nastavio obilaskom Jasnkih otoka i Šipovu.

"Deo moje porodice je odavde. Nekad je ovde bilo 42% Srba. Sad nema mislim da nema ni jedan posto Srba. Ovde u Janju i Šipovu je sve srpsko, i nešto malo u Bugojnu."

"Pokažite ljudima u Srbiji kakva je lepota ovde, kako bih ih doćekali. Ovde ni u Drugom svetskom ratu, malo su im dozvoljavali ulaz. Bilo je tragedija. U Ćatama su 25 naših ljudi ubili, ali su ovde bili organizovani Srbi pa su se žestoko branili."

"Ovde su samo vojskovođe prolazile, predsednici nisu nikada," rekli su Vučiću.

"Najviše dece stradalo je u Janju. Imate sigurno 30.000 ljudi u Vojvodini odavde."

"Neko živi sa Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu i Kupresu. Ja sam predsednik svih građana Srbije, a moje je posao da sa svim liderima gradim najbolju politiku u interesima našeg naroda. Čini mi se da je ono što sam rekao na Manjači je posebno značajno. Mi moramo da vodimo odgovornu politiku, da se posvetimo razvoju i jačanju ekonomije."

"Moramo da izbegnemo opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim korpusom, po kojem će da nam nude policentrične, konfederacije... Ko god da to ponudi uvek znajte da po nalogu raznih agentura radi na razbijanju srpskog naroda. Uvek su nam otimali jezik, doveli su do toga da su ljudi zaboravljali da su Srbi. Mi RS moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba po procentima nego u CG. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid, RS nije. Zahvaljujući RS BiH nije priznala tzv. Kosovo, Crna Gora jeste. Velika je razlika između onih koji bi da razbijaju srpski narod."

"Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli da prave pravoslavnu crkvu u Cnoj Gori, samo da se ne zove srpska."

"U Hrvatskoj su nam tokom Drugog svetskog rata izmislili drugog patrijarha. Srbi moraju da budu veoma pažljivi po tom pitanju. Moramo da izbegnemo sve te prevare i prepreke."

"Srpski narod je mnogo uradio i po ključnim pitanjima, i uvek je bio uz Srbiju. Ne samo u kafani, što je lako. Ali je RS bila uz Srbiju na najtežim mogućim mestima, i u Sarajevu i svuda drugde. I to je ogromna razlika."

Dodik je rekao da je Vučić ukinuo kada je došao na vlast da se Srbi iz RS tretiraju kao stranci u Srbiji.

"Jeste li primetili kako je u tišini taj narativ stvaran godinama. Srbijanac... pa Srbijanac je svaki Srbin samo bi pogrdno da kažu. Kako nikada niste čuli Hrvatijanac? Ne, to unižavanje i deobe važe samo za Srbe. Nego kažu Bošnjak, Hrvat... ali mu ne izmišljam imena neka druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas zovete Srbima. I nemojte da nas nazivate ni vojvođanski, i bosanski... mi smo samo Srbi. Mi nemamo problem da živimo u više država, imamo problem da vređate naš nacionalni korpus."

"Ja ću večeras da počistim po porodičnoj kući, a onda ću da dočekujem komšije. Ima tu i Hrvata i Bošnjaka, pa ko dođe."

"Nešto se promenilo od kada je došao Tramp, a i EU je oslabila. Sada su smislili da forsiraju neku priču o bosansko-hercegovačkom kulturnom nasleđu. Mi im kažemo, postoji srpsko, hrvatsko i tursko kulturno nasleđe. Oni se ljute. A kao mi moramo da prihvatimo taj njihov narativ, što ne postoji i nikada nije postojalo. Nije ovo nikakva svađa, ali izvini ako ja ne želim da prihvatim taj predznak, onda oni hoće da se ljute," rekao je Dodik.

"Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake. Kod njih i dalje postoji narativ da je jaka Srbija njihov prirodni neprijatelj. A to nije tako," rekao je Dodik.

"Uvek smo ih imali i to najviše u Beogradu. Jer je agentura najsnažnija u Beogradu. Od generala Uzelca, do Save koji je život dao za Pavelića. Pa imate li Rašića danas na KiM... Prvi put kada bilo koja lista koja ujedinjuje srpski narod ne dobije podršku, Srbi više neće opstati na Kosovu i Metohiji. Moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva."

"Dokle da se pravdate nekome ni za šta. To je nešto naučeno, Srbi moraju da budu zlikovci, i to je to... Nek rade šta hoće."

Vučić obilazi RS i srpske povratničke opštine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.

On je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić Grada, tokom posete Republici Srpskoj (RS) i srpskim opštinama u Federaciji BiH, istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina garancija uspeha i pobede naše Srbije.

"Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje", naveo je Vučić u video objavi na Instagramu.

Dodao je da će danas, prvi put kao predsednik Srbije ili bilo koji predsednik Srbije, obići Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

"Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu. A sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mesecima, razmišljao koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo", rekao je Vučić.

On je istakao da je taj put, bez ikakve dileme, napredak srpske ekonomije.

"Mi moramo da radimo, moramo da se borimo, i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost. Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome, kao Srbima, ne odgovara toliko mir i stabilnost, i zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će biti novca za vaučere: do 08:30 jutros 16.000 vaučera je već podeljeno. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju", rekao je Vučić.

Dodao je da ne govori samo o građanima, govori o celoj našoj zemlji i istakao da će Srbija da ima bolju i međunarodnu i regionalnu poziciju.

"One koje smo pretekli u regionu, i Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je moguće veću razliku, uz želju da i oni napreduju što je moguće brže i da imamo jednu dobru utakmicu. Ali ekonomija je ključ svega: ekonomija, ekonomija, rad i rad, i to je najbolji način da Srbija pobeđuje", istakao je predsednik Vučić.