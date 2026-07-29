Kristina Spalević je sinoć otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Naime, na mrežema su počeli da kruže privatni snimci Golubovića i Kristine iz njihovog porodičnog stana.

Snimak je preuzet sa "bejbi kamere", a na kratkom videu vide se njih dvoje tokom intimnog odnosa.

- Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu "29. Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno - rekla je Kristina uznemireno, pa dodala:

- Prijavila sam neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da proživljavam sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.

"Stavio si kameru iznad kreveta"

Podsetimo, netrpeljivosti između Kristijana Golubovića i Filipa Cara dodatno rastu od momenta kada je Kristina počela da raskrinkava bivšeg. Car se tada umešao u priču uz pretnje da će i sam objaviti kompromitujući materijal, a pre nekoliko dana je spomenuo i sporni kućni video.

- Onda šlag na kraju, nešto što ni ne znaš da imam. Neke stvari nema ni Kristina, ukoliko misliš da mi je ona dala. Nadzorna kamera je snimila nešto. Moram te sada zbog toga razvaliti kao kantu. Stavio si kameru iznad kreveta, što verovatno ni ona ne zna. Šta misliš o tome? Šta misliš da pustim snimak na kom te guzi Kristina? Misliš da ga držiš u šteku, pričaš kako je nepodobna majka, a guzila te pred detetom u sobi - rekao je Car na snimku.

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